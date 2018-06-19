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Москва 24

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Город

19 июня 2018, 00:00

Селфи под землей. Лучшие места для фото в метро

город общество

Минтранс подготовил законопроект, официально разрешающий фотографировать и снимать видео в метро. По этому случаю портал Москва 24 сделал подборку лучших мест в метрополитене, где каждый просто обязан сделать фото.

Воробьевы горы

Где: ст. м. "Воробьевы горы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Очутитесь прямо на мосту через Москва-реку и сделайте панорамное фото, не выходя из метро. Кстати, сейчас там проходит выставка, посвященная истории ЧМ по футболу. Так что помимо московского пейзажа вы сможете сделать селфи с изображениями Диего Марадонны, Пеле или Зидана.

Незнакомец в черном

Где: ст.м. "Достоевская"

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Таинственная тень человека в плаще при спуске на станцию "Достоевская" интригует многих. Мужчина будто проник в наше время из другого мира и спокойно спускается по лестнице. Рядом с ним люди фотографируются обычно в черном и принимают странные позы, пытаясь повторить движение силуэта. А для тех, кто боится мистики, на противоположной стороне есть более доброжелательный персонаж — женщина в белом.

Скульптура "Пограничник с собакой"

Где: ст.м. "Площадь революции"

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Нос знаменитого пса из металла уже затерт до золотистого блеска. Считается, что этот ритуал приносит людям удачу, и пассажиры метро редко проходят мимо скульптуры, не дотронувшись до её носа. Это также стало излюбленным местом студентов, которые совершают счастливый обряд перед экзаменами. Сфотографируйтесь на память с псом-везунчиком и, надеемся, удача будет сопутствовать вам, где бы вы ни находились.

Витражное панно "Артисты цирка"

Где: ст.м. "Цветной бульвар"

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Многие ежедневно проходят мимо яркой мозаики из стекла на станции "Цветной бульвар", но мало кто знает, что на ней изображены три великих клоуна: Юрий Никулин, Олег Попов и Михаил Румянцев (всем известный как "Карандаш"). А если приглядеться, то в цветной мозаике можно найти животных и птиц. Панно эффектно подсвечивается, поэтому ваши фото будут отлично смотреться даже с телефона.

Деревья из стекла и металла

Где: ст.м."Тропарево"

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Загляните на относительно молодую станцию метро "Тропарево", открытую на Сокольнической линии в конце 2014 года. Причудливые деревья из металла со светильниками в виде листьев погрузят вас в атмосферу фантастики. В такой нео-архитектуре не то что классное селфи можно сделать, а новую серию "Игры престолов" снять.

Мозаика на потолке со стихами Маяковского

Где: ст.м. "Маяковская"

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Поднимаетесь по эскалатору вверх, опускаете камеру вниз и фотографируете себя на фоне облаков с радугой и стихотворной строчкой "И небо в дымах забывшее что голубо...". Проезжаете чуть выше — и вот уже селфи со словом "Хорошо" на потолке.

Наталья Лоскутникова

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