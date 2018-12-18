Дворец "Мои документы": как центры госуслуг помогают москвичам

18 декабря на ВДНХ открылся Дворец государственных услуг "Мои документы". Он разместился в недавно отреставрированном павильоне № 71 "РСФСР". С его помощью многочисленные посетители ВДНХ смогут совместить отдых с решением повседневных проблем.

О том, как столичные центры госуслуг помогают москвичам, читайте в материале портала Москва 24.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Площадь нового дворца госуслуг равна 5,4 тысячи квадратных метров, работают там 67 сотрудников, а для обслуживания москвичей открыто 20 окон. По замыслу столичных властей, в будущем этот центр должен стать "фабрикой добра": там создадут центр обучения клиентскому сервису для представителей всех городских служб и организаций, включая работников ЖКХ и сотрудников мэрии.

Центры госуслуг

В 2011 году была создана сеть районных центров госуслуг "Мои документы" и внедрен Московский стандарт государственных услуг, который сегодня является ориентиром для аналогичных структур и за пределами Москвы. В настоящее время в столице действуют 129 таких центров (125 обычных, два – в ТиНАО и два флагманских в ЦАО и ЮЗАО). Помимо этого, в 19-ти поселениях на новых территориях города открыты пункты приема и выдачи документов, а также работает мобильный офис.

Ежедневно московские центры госуслуг посещают более 70 тысяч человек. Всего в "Моих документах" работают 6,5 тысячи окон приема, а по итогам прошлого года было оказано 25,5 миллиона услуг. Таким образом, "Мои документы" стали единственной точкой обслуживания граждан, заменив разрозненные приемные, которые работали в Москве до 2011 года.

В столице можно получить государственные услуги семь дней в неделю – с понедельника по воскресенье, с 08:00 до 20:00 (во флагманских офисах – с 10:00 до 22:00 часов). Среднее время ожидания в очереди составляет три минуты, а если оно превысит нормативные 15 минут, посетителю предлагают бесплатный кофе (и таких кофеманов всего лишь один из двух тысяч посетителей).

Столичные центры предоставляют более 180 услуг и выдают свыше 200 видов документов: в сферах регистрации имущественных прав, миграционного и налогового учета, социальной и жилищной политики, образования, оформления гражданско-правового статуса заявителей, технического учета и другие. Все эти услуги (за исключением услуг МВД России) предоставляют не сотрудники органов власти, а специалисты центров.

Подавляющая часть услуг доступна всем жителям Москвы независимо от места регистрации (исключение составляют те услуги, для получения которых необходимо обращаться по месту постоянной регистрации: постановка на миграционный учет и оформление приглашения на въезд в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, а также регистрация по месту пребывания и по месту жительства).

В центрах "Мои документы" также можно воспользоваться и дополнительными сервисами. Здесь размещены платежные терминалы и банкоматы, оборудованы кабинеты для приема маломобильных граждан, детские уголки, комнаты матери и ребенка, уголки обмена книгами. Для тех, кто проголодается, в центрах установлены снековые и кофейные аппараты, стойки со свежей прессой. Работает бесплатная сеть Wi-Fi. Во флагманских офисах есть также отделение банка, билетная касса, экскурсии и туры, фотоателье, медицинские услуги и услуги нотариуса.

Новые услуги и сервисы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

"Одним пакетом"

С 18 декабря 2018 года во всех центрах госуслуг можно получить необходимые документы сразу "одним пакетом" в зависимости от конкретной потребности: "Я – автомобилист", "Я потерял документы" и "Я оплачиваю налоги". Ранее эти пакеты были доступны только во флагманских офисах и центрах госуслуг центрального округа.

"Я – автомобилист"

За один визит можно подать документы на восстановление или замену прав и оформление международных водительских удостоверений, предоставление сведений о нарушениях ПДД, внесение в реестр парковочных разрешений инвалидов, многодетных семей и резидентных парковочных разрешений.

За один визит можно подать документы на восстановление или замену прав и оформление международных водительских удостоверений, предоставление сведений о нарушениях ПДД, внесение в реестр парковочных разрешений инвалидов, многодетных семей и резидентных парковочных разрешений. "Я потерял документы"

Специалисты центра помогут оформить и восстановить водительские права, СНИЛС, полис ОМС, социальную карту, ИНН и удостоверение многодетной семьи.

Специалисты центра помогут оформить и восстановить водительские права, СНИЛС, полис ОМС, социальную карту, ИНН и удостоверение многодетной семьи. "Я оплачиваю налоги"

За одно посещение в центр можно узнать обо всех действующих налогах и сборах, оформить выписку из ЕГРН, подать заявление на предоставление льготы по налогам, запросить справку о состоянии расчетов по налогам и другую информацию.

Регистрация автомобиля и водительские права

Кроме того, есть и другие пакетные предложения: "смена имени", "рождение ребенка", "документы для многодетной семьи", "оформление пенсии", "оформление наследства", "смена места жительства" и "приобретение жилья".

Также с этого года во флагманских центрах можно зарегистрировать транспортное средство. Для этого необходимо записаться на прием на порталах mos.ru или gosuslugi.ru и выбрать удобное время. Парковки в ТРЦ "Афимолл Сити" и ТРЦ "Спектр", где расположены флагманские офисы, оборудованы площадками для осмотра автомобиля. Специалисты ГИБДД в окне приема и на площадке качественно и быстро окажут услугу. Оплатить госпошлину можно непосредственно в офисах. За этот год за регистрацией транспортных средств обратились более 40 тысяч автомобилистов.

С 1 февраля этого года в любом центре "Мои документы" можно оформить водительское удостоверение. Получить его можно в случае замены удостоверения, при утрате или хищении документа, а также при оформлении или замены международных водительских прав. Срок предоставления услуги – девять календарных дней, включая срок передачи заявления и документов. К настоящему моменту уже принято более 270 тысяч заявлений на оформление российских водительских прав и свыше 37 тысяч – на выдачу международных.

Военкомат и загранпаспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На данный момент все городские центры госуслуг предоставляют услуги "Военных комиссариатов". В частности, в них можно встать на воинский учет или при переезде на новое место сняться с учета, внести изменения в документы и переоформить военный билет. Изначально эти услуги можно было получить только по территориальному принципу в 10 центрах. С момента запуска проекта (июль 2017 года) были приняты документы от более чем 8 тысяч человек и проведено свыше 5,8 тысячи консультаций.

С августа 2017-го универсальные специалисты всех центров "Мои документы" выдают пятилетние заграничные паспорта "старого образца". Ранее специалисты центров только принимали документы на оформление, а выдавали документы сотрудники МВД. На данный момент выдано свыше 210 тысяч загранпаспортов.

Налоги и выплаты на ребенка

С декабря прошлого года во всех московских центрах госуслуг можно подать налоговую декларацию о доходах (форма 3-НДФЛ), а также получить ИНН. С момента запуска по данным услугам было принято более 160 тысяч заявлений на оформление ИНН, около 10 тысяч налоговых деклараций, а также проведено порядка 45 тысяч консультаций по услугам налоговой службы.

А с января этого года центры принимают документы и заявления на назначение ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого (или второго) ребенка. Получить новую выплату могут родители, если ребенок был рожден (усыновлен) после 1 января 2018 года, он является гражданином РФ, а размер дохода семьи (в среднем на каждого члена семьи) не превышает в 1,5 раза прожиточный минимум. С начала года за этими услугами обратилось более 18 тысяч человек.

"Бессмертный полк"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московские центры госуслуг "Мои документы" также принимают активное участие в подготовке к общероссийской общественной акции – "Бессмертный полк", помогая москвичам сохранять память о героях Великой Отечественной войны.

В любой из центров желающие могут принести фотографии, письма, наградные листы своих родственников или близких – участников Великой Отечественной войны. Все материалы сотрудники центров сканируют, а оригиналы сразу же возвращают владельцам. На основе этих данных создается анкета ветерана в электронной книге "Бессмертный полк – Москва". Одну из этих фотографий можно бесплатно напечатать в формате А4 прямо во время приема в окне у специалиста центра. Создать анкету можно и через сайт проекта "Бессмертный полк – Москва". На сегодняшний день в электронную книгу Памяти "Бессмертный полк – Москва" внесено более 196 тысяч историй о героях войны.

"Мой искренний сервис"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В декабре 2017 года в развитии московской системы госуслуг наступил новый этап "Мои документы – Мой искренний сервис". Искренний сервис – это умение смотреть на ситуацию с позиции клиента и решать задачи с точки зрения его интересов, превосходя ожидания.

Ключевые элементы искреннего сервиса:

"супер-администраторы": сотрудники, которые решат любой вопрос посетителя;

универсализация: не менее половины сотрудников в центре предоставляют любые услуги;

гарантированное качество: полное соблюдение нормативов и регламентов, сокращение времени обслуживания.

В течение года сотрудники проходили обучение сервису, который превосходит Московский стандарт госуслуг. Они делают для клиентов больше, чем положено по инструкции во всем – начиная с искренней улыбки и заканчивая неподдельным вниманием и заботой. После старта проекта количество положительных отзывов в адрес сотрудников значительно увеличилось, и сегодня 97% посетителей довольны обслуживанием.

В рамках проекта "Искренний сервис" также проходит конкурс "Мои добрые дела". Сотрудники центров делятся друг с другом историями решения нестандартных жизненных проблем своих клиентов. За год на конкурс было прислано более двух тысяч рассказов. По итогам было отобрано восемь историй-победителей, авторам которых мэр Москвы вручил благодарственные письма.