Вторая конференция Social Media Moscow пройдет в столице 23 мая

23 мая в кинотеатре "Октябрь" второй раз пройдет Social Media Moscow. Это конференция для тех, кто хочет узнать все самое интересное о трендах отрасли из первых уст. Спикеры – знаменитые блогеры, ключевые фигуры интернет-бизнеса и гуру social media.

Фото: depositphotos/kasto

В этом году хедлайнерами Social Media Moscow станут:

– Владислав Крейнин (вице-президент Сбербанка);

– youtube-блогер Николай Соболев: "Как рассказывать новости, чтобы тебя слышали";

– Тимур Бекмамбетов: "Screenlife: новый киноязык и инструмент продвижения";

– Мурад Османн (основатель #followmeto): "Хронология блогеров: что ждать в будущем?";

– Эдгар Шабанов (генеральный директор Clarins Group);

– Светлана Счастливая (маркетинг-менеджер Jacobs в России): "Милликано с Миллионером";

– Артемий Гладченко (digital-директор телеканала "Пятница");

– Дмитрий Колодин (руководитель SMM в Aviasales и Pornhub);

– Артур Ахметов (SMM-директор агентства RTA): "Новая школа SMM";

– Александр Круглов (директор по маркетингу "ВКонтакте"): "Моя работа точно влияет на вашу компанию";

– Семен Боярский (директор по развитию "Одноклассников"): "Эволюция социальных сетей. Как меняются Digital-инструменты и формируются новые привычки у пользователей".