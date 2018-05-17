Вторая конференция Social Media Moscow пройдет в столице 23 мая

23 мая в кинотеатре "Октябрь" второй раз пройдет Social Media Moscow. Это конференция для тех, кто хочет узнать все самое интересное о трендах отрасли из первых уст. Спикеры – знаменитые блогеры, ключевые фигуры интернет-бизнеса и гуру social media.
Фото: depositphotos/kasto
В этом году хедлайнерами Social Media Moscow станут:
– Владислав Крейнин (вице-президент Сбербанка);
– youtube-блогер Николай Соболев: "Как рассказывать новости, чтобы тебя слышали";
– Тимур Бекмамбетов: "Screenlife: новый киноязык и инструмент продвижения";
– Мурад Османн (основатель #followmeto): "Хронология блогеров: что ждать в будущем?";
– Эдгар Шабанов (генеральный директор Clarins Group);
– Светлана Счастливая (маркетинг-менеджер Jacobs в России): "Милликано с Миллионером";
– Артемий Гладченко (digital-директор телеканала "Пятница");
– Дмитрий Колодин (руководитель SMM в Aviasales и Pornhub);
– Артур Ахметов (SMM-директор агентства RTA): "Новая школа SMM";
– Александр Круглов (директор по маркетингу "ВКонтакте"): "Моя работа точно влияет на вашу компанию";
– Семен Боярский (директор по развитию "Одноклассников"): "Эволюция социальных сетей. Как меняются Digital-инструменты и формируются новые привычки у пользователей".
Участие в конференции – платное. До 20 мая 2018 года действуют специальные условия.