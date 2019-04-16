Capital FM приглашает на музыкальный субботник в Сад "Эрмитаж"

20 апреля радиостанция Capital FM приглашает всех на весеннюю уборку Сада "Эрмитаж".

В 10:30 перед началом субботника можно будет размяться и окончательно проснуться под диджейский микс.

Сразу после капитальной зарядки участники приступят к уборке территории. Цветоводы проведут мастер-класс по декоративному садоводству и оформлению клумб.

Инвентарь с собой приносить не нужно. От Capital FM – грабли, метла, фартуки, а от участников субботника – хорошее настроение и желание встряхнуться после зимней спячки.

Традиционно радиостанция угостит участников субботника вкуснейшими бургерами и согреет горячим чаем и кофе.

Capital FM благодарит партнеров весеннего субботника: лидирующий сервис поиска и заказа готовой еды в России Delivery Club и "Правда Кофе" – один из трендсеттеров кофейной индустрии страны.

Ждем всех 20 апреля, Сад "Эрмитаж", с 10:30–13:00!