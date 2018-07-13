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Москва 24

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Город

13 июля 2018, 13:07

Большая перемена: как изменилась Москва за последние годы

город благоустройство

За последние три года Москва стала в разы красивее и удобнее для жизни. Произошло это во многом благодаря комплексному благоустройству города, запущенному в 2015-м. Портал Москва 24 будет показывать, как же изменилась столица за это время.

И сегодня мы рассказываем о площадях возле станций метро.


За это время территории возле многих станций (и не только центральных) изменились практически до неузнаваемости. Основные работы коснулись кабельной коммуникации, дорог, озеленения, остановок наземного транспорта и, конечно, пешеходных зон.

Подробнее – в нашей интерактивной карте.

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