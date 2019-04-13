"Головомойка" Ленина и Маркса в "Музеоне". Онлайн





13 апреля в парке искусств "Музеон" проходит акция "Головомойка", в ходе которой гости помогут подготовить территорию к лету. Участники помоют 80 скульптур, среди которых бюсты Маркса и Ленина, скульптуры Пушкина и Лермонтова и многие другие.

Изваяния, которые можно мыть, отмечены желтым знаком. Необходимый инвентарь – губки, ведра, шампунь, перчатки, желтые ведерки и фартуки – выдают на месте.

Акцию "Головомойка" парк проводит третий год подряд. Организатор – клуб любителей чистоты "Общество желтых ведерок". Вступить в общество может каждый, достаточно присоединиться к субботнику и пройти короткое посвящение.