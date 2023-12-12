На автобусе, трамвае и в метро: как путешествовать с "Тройкой" по Москве

Полюбоваться Москвой можно, не только гуляя по городским улочкам, но и прокатившись на общественном транспорте. На некоторых маршрутах поездку украсит бесплатный аудиогид с информацией о встречающихся на пути достопримечательностях. Путешествие по столице обойдется всего лишь в 54 рубля – цену одной поездки по карте "Тройка". О самых живописных маршрутах – в материале Москвы 24.

Трамвай № 39

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Это самый длинный трамвайный маршрут в Москве, он протянулся между станциями метро "Чистые пруды" и "Университет". У бесплатного аудиогида сервиса Russpass заготовлена 55-минутная экскурсия с рассказом о знаковых объектах, которые встретятся на пути – а их здесь немало.

Начиная путь от первой точки, пассажиры увидят Меншикову башню (она же известна как церковь Архангела Гавриила) и Дом со зверями. Далее трамвай провезет по Покровке и Бульварному кольцу. Из окна можно увидеть знаменитую "Яму" – амфитеатр с сохранившимся фрагментом стены Белого города, а после – угловой дом № 16, который прославился благодаря фильму "Покровские ворота". Здание мелькало и в других кинокартинах – "Холодное лето пятьдесят третьего" и "Хрусталев, машину!".

Затем трамвай выезжает на набережную Москвы-реки и движется по Большому Устьинскому мосту. Отсюда видно высотку на Котельнической набережной и Кремль. Маршрут проходит и по району Замоскворечье, где можно рассмотреть, например, дом купца Бахрушина, бывший особняк купца Татищева и бывшую городскую усадьбу купцов Целибеевых.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В начале Новокузнецкой виден краснокирпичный Покровский кафедральный собор, чуть дальше – Зацепская площадь и здание Павелецкого вокзала. После этого трамвай едет по Даниловскому Валу и через площадь Серпуховской заставы. Маршрут приводит к Донскому монастырю XVI века, в котором расположен один из самых знаменитых столичных некрополей. К примеру, здесь похоронены писатель Александр Солженицын и архитектор Осип Бове.

После этого пассажиры попадают в мекку научной интеллигенции Москвы – на улицу Вавилова. Практически в каждом доме тут жил известный ученый. Здесь же, в здании под номером 57, находится Дарвиновский музей. Заканчивается путешествие возле станции метро "Университет".

Автобус М1

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Этот маршрут начинается на пересечении улицы Кравченко и Ленинского проспекта. Из окна пассажиры увидят высотку МГУ и парк "Воробьевы горы", здание президиума Российской академии наук и гостиницу "Спутник". Неподалеку, на пересечении с Третьим транспортным кольцом, – огромный памятник Юрию Гагарину.

Также автобус едет по Большой Якиманке, где можно увидеть красно-белую церковь Иоанна Воина, а напротив нее – особняк купца Игумнова, в котором сейчас находится посольство Франции. Это здание похоже на сказочный терем, и с ним связно несколько легенд. По одной из них, в особняке ходит призрак "белой дамы": якобы Игумнов узнал, что его возлюбленная ему изменяет, и убил ее, а после замуровал тело девушки в стенах дома.

Если проехать на автобусе по Малому Каменному мосту, можно увидеть знаменитый "Дом на набережной", откуда репрессировали жильцов в 1930-е. Кроме того, по пути находится отреставрированная ГЭС-2 – одно из необычных культурных пространств столицы.

Маршрут протянулся через памятник князю Владимиру и здания Российской государственной библиотеки. Из окна автобуса открывается вид на Манежную площадь, стены Кремля и Исторический музей. Затем путь проходит через Тверскую улицу, и здесь особое внимание стоит уделить зданию Центрального телеграфа, бывшему Елисеевскому гастроному и памятнику Юрию Долгорукому.

Дальше автобус следует по Ленинградскому проспекту в сторону Волоколамского шоссе через парк "Покровское-Стрешнево", пока не доедет до конечной – "Больницы РЖД".

Автобус М3

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Начать свое путешествие можно с Серебряного бора, откуда маршрут тянется к Красной Пресне. Первая достопримечательность – площадь возле станции метро "Улица 1905 года", где установлен памятник героям декабрьского восстания. Неподалеку сохранилось здание кордегардии Пресненской заставы – помещения для караула, который охранял крепостные ворота. Именно здесь проходила граница Москвы до начала XX века.

Отсюда М3 едет к Московскому зоопарку и проезжает по исторической брусчатке – ее сохранили специально. Рядом можно увидеть высотку на Кудринской площади. Позднее покажется особняк знаменитой в 1870-х столичной предпринимательницы Лопатиной, в котором в наши дни располагается посольство Бразилии). Это здание – образец неорусского стиля конца XIX века.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Затем автобус проедет по Большой Никитской через площадь Никитских ворот. Здесь находится церковь Большое Вознесение, в которой венчались Александр Пушкин и Наталья Гончарова. Кроме того, пассажиры увидят фасад Большого театра, отель "Метрополь", здание Центрального детского магазина. Маршрут проходит и по старой царской дороге, откуда государи ездили в загородные резиденции: сейчас это улицы Маросейка, Покровка, Старая Басманная, Спартаковская, Бакунинская, которые переходят одна в другую.

По пути стоит обратить внимание и на усадьбу Муравьевых-Апостолов и дом дяди и литературного наставника Александра Пушкина – Василия Львовича. А в финале маршрута – церковь Воскресения Христова на Семеновском кладбище, которое является памятником исторической архитектуры.

Маршрут "Б"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жители столицы ласково называют этот маршрут "Букашкой". Он считается одним из старейших в системе городского транспорта. Сначала по этому маршруту следовали конки (вагоны, которые лошади тянули по путям), затем трамваи и троллейбусы, а теперь – автобусы.

Путь проходит по Садовому кольцу и занимает примерно 65 минут. Этого достаточно, чтобы увидеть сразу несколько знаковых достопримечательностей столицы. Например, из окна "Букашки" можно увидеть футуристическое здание Дома музыки, театр Олега Табакова, Старый и Новый Арбат, Новую Третьяковку и здание российского МИДа.

На сайте RussPass есть специальный аудиогид "Вези меня, "Букашка", который рассчитан примерно на 75 минут. Экскурсоводы рассказывают самые интересные факты из жизни каждого встречающегося на пути объекта. Любопытно, что "Б" является одним из ночных городских маршрутов, так что небольшую экскурсию можно устроить и после заката.

Москва подземная

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Чуть больше узнать о столице можно, спустившись в столичное метро, которое не зря считается одним из самых красивых в мире. Его визитной карточкой считаются станции, которые построили в 1930–1950-х годах.

Для познавательной поездки пригодится аудиоэкскурсия на Russpass "Московское метро: десять самых красивых станций". Вместе с гидом в наушниках за 40 минут можно познакомиться с историей "Сокольников", "Красных Ворот", "Охотного Ряда", "Театральной", "Площади Революции", "Курской", "Комсомольской", "Новослободской", "Маяковской" и "Новокузнецкой". Виртуальный экскурсовод расскажет, как строили столичное метро и какой опыт был позаимствован у других мировых столиц.