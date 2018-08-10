Большая перемена: как изменилась Москва за последние годы

За последние годы Москва стала в разы красивее и удобнее для жизни. Произошло это во многом благодаря комплексному благоустройству города. Портал Москва 24 будет показывать, как же изменилась столица за это время.

И сегодня мы рассказываем об отреставрированных храмах и монастырях.



За несколько лет в Москве отремонтировали немало старинных церквей, которые были построены сотни лет назад. Некоторые из них буквально восстановили "из пепла". Подробнее о том, где и какие работы были проведены – в нашей интерактивной карте.