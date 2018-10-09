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9 октября, 16:59

Осенний кросс "Лисья гора" соберет больше тысячи участников

город спорт

14 октября пройдет осенний кросс "Лисья гора" – забег по пересеченной местности, организованный командой "Бегового сообщества". Более тысячи участников соберутся в Битцевском лесу, чтобы посоревноваться друг с другом на природном ландшафте и подвести итоги бегового сезона.

Фото: Московский Марафон

В Москве классический кросс "Лисья гора" проводится второй год подряд и уже успел полюбиться атмосферой настоящего легкоатлетического состязания. Традиционно соревнования проходят на кольцевой трассе по грунту и траве. Естественный природный рельеф и непредсказуемое состояние трассы делают такой формат забега более зрелищным по сравнению с бегом по шоссе.

Принять участие в кроссе смогут все желающие старше 18 лет. На "Лисьей горе" участникам будут доступны следующие дистанции: два километра – девушки 18-19 лет, четыре километра – юноши 18-19 лет и женщины от 35-ти, шесть километров – женщины от 20-ти до 34 лет и мужчины от 35-ти, восемь километров – мужчины 20-34 лет. Раздельные старты будут проходить в течение всего дня c 10:00 до 15:00. Победители и призеры кросса получат денежные призы во всех возрастных категориях среди мужчин и женщин.

Регистрация на забег доступна до 4 октября по ссылке. Дополнительная регистрация будет открыта в день проведения соревнований в зоне старта при наличии свободных мест.

Фото: Московский Марафон

Разделение участников по полу и возрасту – обычная мировая практика в кроссовом беге. Оно гарантирует высокую конкуренцию среди бегунов и способствует повышенному интересу со стороны болельщиков. Организация забега по кругу позволяет болельщикам переходить с одной точки на другую, непрерывно наблюдая за ходом спортивной борьбы.

Накануне кросса, в субботу, 13 октября, впервые пройдет благотворительный забег с собаками "Быстрый пес". Участники пробегут два километра по трассе "Лисьей горы" вместе со своими питомцами (все стартовые взносы будут переведены в благотворительный фонд, который помогает найти дом животным из приюта). Регистрация открыта до 11 октября.

Кросс "Лисья гора" проводится два раза в год – весной и осенью, как это принято в мировой практике кроссового бега. Организаторы самых массовых забегов в России поставили задачу познакомить свою аудиторию с новыми форматами беговых соревнований, открыть для нее классические дисциплины легкой атлетики и вовлечь в бег большее число людей.



Видео: YouTube/MoscowMarathon

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