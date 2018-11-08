Количество свежего воздуха в "Иволгах" рассчитают под пассажиров

В "Иволгах" каждый пассажир получит дополнительную порцию свежего воздуха, если концентрация углекислоты в салоне превысит норму. Об этом порталу Москва 24 рассказал ведущий эксперт конструкторского бюро "Пассажирский транспорт" (ООО "ТМХ Инжиниринг") Иван Ермишкин.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

По его словам, в новом электропоезде от духоты не будет страдать ни один пассажир – свежий воздух получат все, кто едут в вагоне.

"Подсчитает количество людей в вагоне датчик, измеряющий также концентрацию углекислоты. Если он зафиксирует превышение нормы ее концентрации, то начнется дополнительная подача наружного воздуха. При более чистом воздухе подача сократится", – рассказал Ермишкин.

Ультрафиолет против вирусов

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Отечественные электропоезда оснастят также системой обеззараживания воздуха для защиты пассажиров от вирусов в сезон простудных заболеваний.

"Иволга" – первый российский электропоезд, в котором устанавливаются приборы, обеззараживающие воздух с помощью ультрафиолетовых ламп. Они практически полностью очищают воздух от вредоносных микроорганизмов", – рассказал Иван Ермишкин порталу Москва 24.

Он напомнил, что подобная очистка воздуха применяется в новейших вагонах метро и вагонах поездов дальнего следования. Теперь о здоровье пассажиров решили позаботиться и в будущих городских электричках "Иволга", которые пойдут по МЦД-1 "Одинцово–Лобня" и МЦД-2 "Нахабино–Подольск".

Новые "Иволги" будут отличаться от обычных электричек более широкими дверными проходами, облегчающими посадку и высадку пассажиров, USB-зарядками для смартфонов, креплениями для велосипедов, бесплатным Wi-Fi.

Московские центральные диаметры (МЦД) – это проект организации сквозного движения пригородных электричек, реализуемый правительством Москвы. Маршруты соединят разрозненные радиальные направления Московской железной дороги и превратят их в диаметры, по которым без пересадок можно будет проехать через всю Москву и добраться до ближайших городов Подмосковья. На первом этапе планируется создать шесть диаметров общей площадью 430 километров..



По одной карте

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Тверские электропоезда запустят на первых двух центральных диаметрах в Москве (МЦД-1 "Одинцово–Лобня" и МЦД-2 "Нахабино–Подольск") в конце 2019 – начале 2020 года. Пассажиры смогут оплатить проезд картой "Тройка", рассказали порталу Москва 24 в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"На данный момент участниками проекта МЦД разрабатывается удобная билетная система, но уже сейчас известно, что пассажиры Московских центральных диаметров смогут оплачивать проезд с помощью карты "Тройка". Таким образом, для поездок по всему городу и ближайшему Подмосковью пассажиру понадобится лишь одна карта. Ему не придется стоять в нескольких очередях в кассы на разные виды транспорта", – отметили в пресс-службе ведомства.

Новая транспортная система МЦД будет интегрирована в существующие системы городского транспорта. "Мы планируем разместить на станциях и в поездах МЦД уже привычные нашему пассажиру сервисы, навигацию, предоставить ему такое же высокое качество обслуживания. Чтобы люди не ощущали разницы при пересадке с МЦД на МЦК или метро.

И, конечно, важную роль в интеграции нового городского транспорта в существующую систему играет возможность осуществлять пересадку с одного вида транспорта на другой с помощью единого билета", – подчеркнули в пресс-службе департамента транспорта.

Удобный такт

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Для пассажиров создадут удобный график движения поездов по МЦД, как в метро – с 05:30 до 01:00. Поезда будут ходить в тактовом режиме с интервалом пять-шесть минут в часы пик. Востребованность центральных диаметров еще до запуска прогнозируют эксперты.

"Московские центральные диаметры будут востребованы больше, чем нынешнее пригородное сообщение", – заявил порталу Москва 24 председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков.

По его мнению, тактовое расписание существенно комфортнее для пассажиров, к тому же новые поезда будут связывать по два направления: Савеловское и Белорусское, Рижское и Курское.

"Диаметры будут популярны, прежде всего, для поездок в область и из области. Популярность для внутригородских передвижений также будет выше, чем у электрички", – считает Янков.

В целом, по подсчетам экспертов, реализация проекта МЦД разгрузит всю транспортную инфраструктуру столицы на 10-12 процентов.