Эстафета гребцов "Серебряная ладья" на приз газеты "Вечерняя Москва" пройдет 9 мая

9 мая на Олимпийском гребном канале "Крылатское" состоится 86-я эстафета "Серебряная ладья" по академической гребле на призы газеты "Вечерняя Москва".

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

История соревнования удивительная. Впервые эстафета прошла в 1933 году. В годы Великой Отечественной войны соревнования не проводились, а начиная с 9 мая 1946 года возобновились, и с тех пор проводятся ежегодно.

Переходящий Кубок в виде серебряной ладьи, который получает команда-победитель, – историческая реликвия, изготовленная для первого турнира 86 лет назад. На фигуре каждый год гравировались названия команд-победителей, пока не закончилось место.

"Практически все знаменитые и сильнейшие гребцы СССР в свое время принимали участие в эстафете, – говорит президент федерации гребного спорта Москвы "Скиф" Юрий Зеликович. – Это было одно из самых популярных соревнований, оно проходило и в ЦПКИО имени Горького и на "Водном стадионе", а с 1974 года стало проводиться на вновь отстроенном гребном канале в Крылатском. Это всегда был настоящий праздник гребного спорта.

Приходите всей семьей 9 мая в 12:00 на Олимпийский гребной канал, где по традиции пройдет соревнование по академической гребле на приз газеты "Вечерняя Москва". Все желающие могут пройти мастер-класс на гребных тренажерах и, конечно, посмотреть вживую на соревнования!