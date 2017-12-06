Подборка самых популярных видеороликов о столице в соцсетях

Новая порция роликов о Москве – недельная подборка самых популярных и обсуждаемых! Вам тоже есть что сказать? Присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте! :)

У Москвы появится новое наземное метро. Кольцо уже есть – это МЦК. Теперь к нему добавят радиальные ветки.





"Нет рук, нет ног – нет проблем!" Это девиз самого оптимистичного и вдохновляющего миллионера на свете!





Как защититься от вирусов в общественном транспорте? Носить маску? На самом деле все проще.





Чем лучшие школы мира отличаются от остальных и где они находятся? США? Британия? Канада? Спойлер: нет:)





Роботы-хирурги, GPS-навигация для поиска и удаления опухолей мозга, сложнейшие операции через маленькие надрезы: как теперь лечат в московских больницах?





Москва впервые провела жеребьевку ЧМ-2018. Что осталось за кадром?

