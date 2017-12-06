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Город

06 декабря 2017, 16:12

Подборка самых популярных видеороликов о столице в соцсетях

город транспорт образование медицина спорт видео видео соцсети

Новая порция роликов о Москве – недельная подборка самых популярных и обсуждаемых! Вам тоже есть что сказать? Присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте! :)

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"Нет рук, нет ног – нет проблем!" Это девиз самого оптимистичного и вдохновляющего миллионера на свете!


Как защититься от вирусов в общественном транспорте? Носить маску? На самом деле все проще.


Чем лучшие школы мира отличаются от остальных и где они находятся? США? Британия? Канада? Спойлер: нет:)


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