Лекции, концерты и квизы: какие мероприятия пройдут в Москве во Всемирную неделю космоса

Ежегодно с 4 по 10 октября во многих странах проводится Всемирная неделя космоса. В этот период организуют различные акции и мероприятия. Их цель – напомнить о преимуществах освоения космического пространства и популяризировать науку. У жителей столицы также есть возможность приобщиться к событию. Рассказываем, какие мероприятия можно посетить в Москве.



Центр "Космонавтика и авиация" на ВДНХ

Во Всемирную неделю космоса все желающие бесплатно смогут посетить тематическую экскурсию "До Луны и обратно". Она пройдет 7 октября в 17:00 и 18:00. Мероприятие посвящено годовщине запуска автоматической межпланетной станции "Луна-3". Именно в тот день в 1969 году она впервые в истории сделала снимок обратной стороны естественного спутника Земли.

Гости смогут увидеть макеты лунохода в полную величину, а также автоматических станций "Луна-3" и "Луна-9". Кроме того, им покажут, как выглядит лунный грунт и многое другое.

О жизни и судьбе выдающегося деятеля космонавтики посетители узнают из лекции "Сергей Королев: через небо к звездам" 8 октября в 16:00. Вход на мероприятие бесплатный по регистрации.

Гостей ждет и музыкальная программа. В воскресенье, 8 октября, в 20:00 под куполом павильона "Космос" выступит певец Владимир Золотухин (известен под псевдонимом ZOLOTO). Артист считается одним из самых романтических исполнителей в стране. Стоимость билетов – от 250 до 500 рублей.



Музей космонавтики

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Не менее насыщенная программа поклонников космического пространства ждет в Музее космонавтики. На мероприятии здесь можно попасть по входным билетам и регистрации.

С 4 по 10 октября с 10:00 до 19:00 в музее будет проходить "Космический квест". Участникам предстоит пройтись по залам, искать таблички с QR-кодами, внимательно изучать экспонаты, так как все ответы на вопросы спрятаны в описаниях к ним.

Для семей 6 октября в 14:00 организуют квиз "Как дела на МКС?". Викторина посвящена Международной космической станции. Участникам предстоит ответить на вопросы, которые связаны с жизнью космонавтов, а также они смогут узнать необычные факты о самой МКС. Победителей ждут призы.

На следующий день, 7 октября, в 19:00 на площадке музея состоится концерт "В глубинах космоса". Он приурочен к столетию группы художников-космистов "Амаравелла". Их полотна оживут под классические музыкальные произведения Сергея Рахманинова, Александра Скрябина и других.



Дом-музей академика Королева

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Если нет возможности посетить мероприятия лично, то это можно сделать онлайн. Специальную виртуальную экскурсию "Космические магистрали" организовали Музей космонавтики в Москве и Дом-музей академика С. П. Королева.

Гостям предлагают прогуляться по району Останкино. От дома, который правительство СССР подарило основоположнику практической космонавтики, академику Королеву за создание и запуск первого спутника нашей планеты.

