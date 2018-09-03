Для 105 тысяч первоклассников Москвы начался новый учебный год

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

3 сентября для школьников Москвы начался новый учебный год. За парты в 2018 году сели 105 тысяч первоклассников, всего 960 тысяч школьников.

Всего в стране 15 миллионов школьников. Их в учебном году ждет много нового. Например, появятся уроки астрономии и шахмат.

В 2018 году 1 сентября пришлось на субботу, поэтому власти Москвы приняли решение, что учебный год в Москве начнется 3 сентября.

Ранее Сергей Собянин поздравил школьников и пожелал удачного учебного года.