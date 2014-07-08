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08 июля 2014, 18:25

Ген рыжих волос может исчезнуть из-за глобального потепления

глобальное потепление рыжеволосые

Фото: ИТАР-ТАСС

Ген, отвечающий за рыжий цвет волос у людей, в будущем может исчезнуть из-за глобального потепления. К такому выводу пришли английские ученые, пишет Independent.

По мнению специалистов, появление рыжих волос у людей связано с недостаточным количеством солнечного света. Как известно, наибольшее количество рыжеволосых людей в популяции наблюдается в Великобритании, Ирландии, а также странах Скандинавии, где "традиционной" погодой является дождь.

Если климат станет более солнечным, то организму ни к чему будет прибегать к дополнительным "ухищрениям" для получения необходимого количества витамина D, и необходимость в рыжем цвете волос отпадет. Это означает, что ген, отвечающий за этот цвет, будет постепенно "выводиться из обращения".

Рыжеволосые люди более уязвимы для воздействия солнечных лучей и чаще болеют раком кожи, отметил управляющий директор отделения ScotlandsDNA в Галашилсе, доктор Алистэр Моффат.

Рыжий цвет волос имеют около 1-2 процентов людей в мире.

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