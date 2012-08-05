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Жизнь в мире

05 августа 2012, 20:00

Дневники Олимпиады: день девятый

гимнастика теннис дневник Олимпиады серебро бронза дисквалификация жизнь в мире

ИТАР-ТАСС

Неудержимая Серена Уильямс

Россиянка Мария Шарапова не смогла завоевать золотую медаль на олимпийском турнире по теннису. В финальном матче наша теннисистка уступила американке Серене Уильямс со счетом 6:0, 6:1, сообщает Чемпионат.ком.

Шарапова упустила два брейк-пойнта и смогла выиграть только 52% мячей на первой подаче.

Стоит отметить, что Уильямс на протяжении всего турнира не проиграла ни одной партии – все победы американской спортсменки были двухсетовыми.

Долгожданная награда в мужской спортивной гимнастике

Россиянин Денис Аблязин занял третье место на турнире по спортивной гимнастике на Олимпиаде в Лондоне.

Золото выиграл представитель Китая Жу Кай, а на второй ступени пьедестала расположился японец Кохеи Учимура.

Аблязин и представитель страны Восходящего солнца набрали одинаковое количество баллов, но Учимуру поставили выше за более высокие оценки в квалификации состязания.

Бронзовый прыжок Марии Пасеки

Российская гимнастка Мария Пасека стала бронзовым призером Олимпийских игр на соревнованиях в опорном прыжке.

Победу праздновала представительница Румынии Сандра Исбаса, а серебро досталось американке Маккайле Марони.

Елена Савельева вошла в историю

В Лондоне состоялся первый в истории поединок по женскому боксу, включенному в программу летних Олимпийских игр с 2012 года. Победу в нем одержала российская спортсменка Елена Савельева, которая встречалась с представительницей КНДР Ким Хйе Сонг.

Боксерши преодолели всю дистанцию боя, после чего Савельевой присудили выигрыш по очкам.

Бегуна из Сент-Китс и Невиса изгнали с Олимпиады за визит к жене

Олимпийский комитет Сент-Китс и Невиса отстранил от участия в соревнованиях своего ведущего спортсмена, бегуна Кима Коллинса, за то что он накануне забега покинул расположение команды и отправился в отель к жене, где провел всю ночь.

Разгневанный этим решением атлет заявил, что больше никогда не будет выступать за национальную команду своей страны.

Таким образом, надежды маленького островного государства завоевать хотя бы одну медаль на Олимпийских играх становятся практически невыполнимыми.

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