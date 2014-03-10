14-летний зацепер погиб под Москвой от удара током

Фото: ИТАР-ТАСС

На станции "Никольское" Горьковского направления МЖД обнаружили тело 14-летнего зацепера из Павловского Посада, сообщает пресс-служба Следственного комитета. По предварительным данным, 9 марта он вместе с друзьями прибыл на станцию, чтобы покататься на крыше поезда.

Во время стоянки электрички в 20 часов 35 минут подросток залез на крышу вагона, задел рукой линию контактной сети и получил удар током напряжением более 7 тысяч вольт. Он скончался на месте. Остальные подростки с места происшествия скрылись.

Найти ребенка помог очевидец, который нажал ручку стопкрана.

По факту проводится доследственная проверка Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте, по ее результатам примут процессуальное решение.