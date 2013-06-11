Форма поиска по сайту

11 июня 2013, 17:35

Происшествия

Стена дома обрушилась на рабочих в Подмосковье

В Королеве рухнула стена жилого дома

В Первомайском районе Королева на людей обрушилась стена дома. ЧП произошло около 16.00 в частном доме на улице Горького.

Два гражданина Узбекистана проводили там работы, при этом стена дома не выдержала и поплыла. Оба мужчины оказались под завалами, в результате один из них погиб, второй – получил травму позвоночника, сообщили M24.ru в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

В настоящее время на месте происшествия работают полицейские. Выясняются причины и обстоятельства инцидента.

гибель человека обрушения чп мо

