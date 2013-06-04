Форма поиска по сайту

04 июня 2013, 11:47

Москвичи смогут проверить предрасположенность детей к наркозависимости

Возможно, уже осенью столичные медики начнут проводить генетические исследования, которые помогут родителям определить предрасположенность детей к наркологическим заболеваниям.

О технической готовности к таким тестам сообщил директор Московского научно-практического центра наркологии, главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.

По его словам, тестирование будет производиться на добровольной основе в научно-практическом центре наркологии столицы.

Как передает корреспондент M24.ru, определение уровня риска наркотических заболеваний станет доступным для всех жителей города.

