Москвичи смогут проверить предрасположенность детей к наркозависимости

Возможно, уже осенью столичные медики начнут проводить генетические исследования, которые помогут родителям определить предрасположенность детей к наркологическим заболеваниям.
О технической готовности к таким тестам сообщил директор Московского научно-практического центра наркологии, главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.
По его словам, тестирование будет производиться на добровольной основе в научно-практическом центре наркологии столицы.
Как передает корреспондент M24.ru, определение уровня риска наркотических заболеваний станет доступным для всех жителей города.