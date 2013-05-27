"Вечерка": День защиты детей, деревья на крыше и один день в СССР

Фото: M24.ru

Читайте в этом выпуске газеты "Вечерняя Москва": в День защиты детей в парке Горького пройдут развлекательные мероприятия, число москвичей, пользующихся столичным порталом госуслуг, достигло миллиона человек, крыши на Арбате могут засеять деревьями и кустарниками, в столице прошел фестиваль исторической реконструкции "Дни истории", вернувший москвичей на один день в СССР.

Детям разрешат проказы

1 июня, в День защиты детей, в парке Горького пройдут развлекательные мероприятия. Как пишет газета "Вечерняя Москва", в этот день можно будет обливать друг друга водой, кататься на кроватях, колотить по кастрюлям и сковородкам, драться подушками на газоне. Для этих веселых развлечений будут предоставлены тележки из супермаркета, на которых можно будет устраивать гонки.

Миллион пользователей на портале госуслуг

Число москвичей, пользующихся столичным порталом госуслуг (pgu.mos.ru), выросло в два раза за последние полгода и достигло миллиона человек. Об этом сообщил руководитель департамента информационных технологий города Артем Ермолаев. Самой востребованной услугой, по его словам, стала электронная запись к врачу.

Крыши могут зазеленеть

20 крыш в районе московского Арбата могут засеять деревьями и кустарниками, пишет "Вечерка". Как рассказал глава муниципального образования Арбат Евгений Бабенко, именно об этом депутаты попросили заммэра по градостроительной политике и строительству Марата Хуснуллина на встрече с жителями. Сейчас проект проходит согласование.

Жители столицы на один день вернулись в СССР

В саду "Эрмитаж" прошел фестиваль исторической реконструкции "Дни истории". Утренней непогоды не испугалось около двух сотен людей. К началу праздника дождь прекратился, поэтому гулять в винтажных костюмах стало безопасно. На праздник пришли люди, одетые по моде 1930-1970-х годов. А на парковке сверкали хромом два десятка ГАЗ-21 с оленями на капотах.

В программе праздника были конкурсы рисунков, ретрокостюма, танцы, музыка и концерт группы "Пижоны". Бок о бок танцевали железнодорожник и пионер, чекист и шпион, хиппи и настоящие американцы - гости праздника. Всех их объединила любовь к истории.

