"Вечерка": в арбатских переулках обнаружили клад XIX века

m24.ru

Читайте в этом выпуске газеты "Вечерняя Москва": столичные археологи обнаружили в арбатских переулках предметы быта XIX века; в парке Победы установят мемориальные стелы с именами российских солдат, погибших за границей; в центре столицы определили основные площадки празднования Нового года и Рождества.

Тайны Арбатского клада: столовые приборы и старинные монеты

Столичные археологи обнаружили клад в арбатских переулках: предметы быта XIX века найдены в здании бывшей Арбатской полицейской части, пишет газета "Вечерняя Москва".

Среди находок - обломки оловянной посуды, несколько монет и крестиков, фрагмент металлического подноса. Все они со следами пожара. Предметы переданы в Музей Москвы.

Имена российских солдат увековечат на Поклонке

В парке Победы, что в Западном округе, решили установить мемориальные стелы с именами российских солдат, погибших за границей. Они будут установлены в следующем году в рамках развития комплекса ранее возведенного на Поклонной горе памятника воинам-интернационалистам. Площадь комплекса расширят на 2 тысячи квадратных метров.

Стелы будут композиционно прилегать к памятнику воинам-интернационалистам, представляя собой завершенный монументальный ансамбль западной части парка Победы на Поклонной горе.

Новые поля на "Искре"

Стадион "Искра" в Ростокине подал заявку на участие в чемпионате мира по футболу в России в 2018 году. В связи с этим его ожидает серьезная реконструкция. Об этом рассказал префект Северо-Восточного округа Валерий Виноградов. По его словам, в ходе реализации программы район и округ получат новые поля с искусственной травой и другие спортивные объекты.

Проведем новогодние каникулы на площадях и стадионах

В центре столицы определили основные площадки празднования Нового года и Рождества. Как рассказали в пресс-службе префектуры Центрального округа, театрализованные представления пройдут в "Лужниках", "Олимпийском" и в здании правительства Москвы. Новогодние гулянья организуют на Красной, Тверской, Театральной и Лубянской площадях.

В канун Рождества на пешеходных зонах центра развернутся тематические ярмарки. Также пройдет выставка ледовых скульптур и дизайнерских елок.

Управление МЧС России по Москве определило площадку для пуска пиротехники - это Болотная площадь. Других мест не будет из-за плотной застройки.

Другие материалы газеты "Вечерняя Москва"