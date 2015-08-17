Налоги "Роснефти" сократятся на четверть, поставки планшетов Apple упали в 6 раз

Фото: m24.ru

"Роснефть" в 2015 году может заплатить налогов почти на 27% меньше, чем в прошлом году. В этом случае бюджет не досчитается 800 миллиардов рублей, а "Газпрома" вернет себе звание крупнейшего налогоплательщика в стране.

Как сообщает РБК, со ссылкой на данные из рабочих материалов, подготовленных к встрече главы "Роснефти" Игоря Сечина с Владимиром Путиным, при среднегодовой цене нефти $51 за баррель и курсе 63 рубля за доллар в 2015 году она заплатит в бюджет около 2,2 триллионов рублей.

Операторам "наружки" могут отсрочить платежи из-за кризиса

В Московской области операторам наружной рекламы могут разрешить платить по выигранным контрактам с задержкой. Как сообщает РБК, подмосковные чиновники обратились в Федеральная антимонопольная служба (ФАС) за разъяснением, могут ли победители прошедших в области рекламных торгов часть предусмотренных в этом году платежей по выигранным контрактам перенести на более поздний срок.

В ФАС, в свою очередь, сказали, что отсрочка допустима, однако изменение госконтрактов может быть оспорено в суде. На данный момент никакого решения по изменению контрактов еще не принято, этот вопрос только прорабатывается.

Поставки iPad в Россию сократились в шесть раз

Поставки планшетов Apple в Россию во втором квартале 2015 года сократились в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Если год назад компания занимала 4-е место по отгрузкам планшетов, то теперь только 12.

Во втором квартале текущего года производители планшетов поставили в Россию 1,27 миллионов устройств на сумму 185 миллионов долларов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчет исследовательской компании IDC. По расчетам аналитиков, это на 26,2% меньше в штучном выражении и на 49% - в денежном, чем за аналогичный период 2014 года.

Доля планшетов компании Apple, стоимость которых начинается от 21 тысячи рублей (около 329 долларов по курсу ЦБ на 14 августа), в общем объеме поставок планшетов в Россию с апреля по июнь 2015 года составила 1,6%. Годом ранее доля Apple составляла 7,6%.

Региональная полиция не может наказывать шумных соседей

Территориальные органы МВД России уже год с момента внесения соответствующих поправок в закон не могут составлять протоколы об административных правонарушениях в сфере общественного порядка и общественной безопасности, ответственность за которые установлена законом субъекта Федерации, без наличия соответствующего соглашения между МВД и главой региона.

Как сообщают "Ведомости", соглашений до сих пор нет, потому что их типовой проект, разработанный МВД, предусматривает обязательное выделение субъектом материальных и финансовых средств для исполнения полномочий полиции. Нарушившие закон субъекты - например, нарушители тишины в ночное время - остаются безнаказанными, так как полиция отказывается составлять протокол.

Мораторий на обязательную утилизацию мусора задерживается

В минувшую пятницу 12 отраслевых ассоциаций производителей товаров и ритейла направили Дмитрию Медведеву письмо с просьбой перенести с 15 октября на начало 2016 года введение экологических сборов. А также определить их механизм.

Как пишут "Ведомости", принятые в конце 2014 года. поправки в закон об отходах обязали производителей потребительских товаров и их импортеров перерабатывать отходы или платить утилизационный сбор. В проектах постановлений правительства, подготовленных Минприроды, ставки сбора составляли 1,5–4,5% от себестоимости 1 тонны или единицы продукции без учета НДС. Но 1 июня Медведев поддержал идею моратория до 2019 года на запуск нового механизма. Ведомствам поручалось в двухнедельный срок подготовить необходимые документы о моратории, за исключением ряда товаров, мощности по утилизации которых уже существуют.

Но нормативные акты, вводящие мораторий, так и не приняты. Платить сборы предстоит уже через два месяца, а параметры до сих пор не определены.

Телеканалы Bridge Media не войдут в патриотический холдинг Киселева

Гендиректор и соучредитель Первого музыкального издательства (ПМИ) Максим Дмитриев приобрел долю в четырех музыкальных телеканалах, входящих в холдинг Bridge Media: Bridge TV, Rusong, Topsong и Dange TV. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на самого Дмитриева.

Он приобрел существенный, но не контрольный пакет у нескольких владельцев этих каналов, которые полностью вышли из актива. При этом Дмитриев не стал называть сумму сделки.

Кроме четырех музыкальных телеканалов в Bridge Media входит телеканал Russian Travel Guide, который в сделку не вошел.

Напомним, в октябре 2014 года продюсер ВИА "Земляне" и основатель фонда "Федерация" Владимир Киселев в письме Владимиру Путину предлагал создать так называемый патриотический медиахолдинг. В него должен был входить и Bridge Media.

Не передать, а вернуть

Российский императорский дом Романовых считает, что необходимо вернуть Русской православной церкви два крупнейших храма Санкт-Петербурга. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на директора канцелярии Дома Романовых Александра Закатова.

По его словам, речь должна идти не о передаче, а именно о возвращении этих храмовых зданий, которые "изначально были предназначены для богослужений и молитв". При этом он сослался на "твердую позицию" главы Дома Романовых великой княгини Марии Владимировны, уточнив, что она не видит никаких препятствий для того, чтобы эти выдающиеся памятники посещали люди самых разных взглядов, в том числе атеисты.

Заплатят напрямую

Жители многоквартирных домов смогут заключать прямые договора с поставщиками света, газа, тепла и воды. Сейчас между ними стоит посредник - управдом, который зачастую "забывает" направлять деньги по назначению. От таких мошенников поможет избавиться новый законопроект Минстроя России.

Как сообщает "Российская газета", документ, подготовленный по поручению вице-премьера Дмитрия Козака, сейчас проходит публичное обсуждение.

Государствам загрузили мирную программу

Ведущие кибердержавы мира впервые согласились на ограничение своих действий в информационном пространстве. Это следует из доклада группы правительственных экспертов ООН по международной информационной безопасности, сообщает "Коммерсантъ".

В соответствии с договоренностями государства обязуются использовать кибертехнологии исключительно в мирных целях: среди прочего, они не будут атаковать объекты критически важной инфраструктуры друг друга (АЭС, банки) и вставлять "закладки" в IT-продукцию, но будут бороться с попытками хакеров осуществлять диверсии с их территории.

Впрочем, пока эти нормы носят лишь добровольный характер. В будущем Россия надеется сделать их обязательными.

Реформы здравоохранения лучше смотрятся лежа или с открытым ртом

Большинство россиян сомневаются в доступности бесплатных медицинских услуг и все чаще доплачивают за них. Такой вывод следует из предварительной публикации Центра политики в сфере здравоохранения Высшей школы экономики (ВШЭ), сообщает "Коммерсантъ".

Из изученных экспертами данных соцопросов следует, что качество медуслуг стационаров граждане оценивают вдвое выше, чем поликлиник. Кроме того, граждане ждут, что оптимизация сети бюджетных медучреждений компенсирует снижение их территориальной доступности повышением качества медуслуг.

Закупочным ценам придают ускорение

Крупнейшие поставщики продуктов, ссылаясь на июльское укрепление доллара на 14%, просят розничные сети быстрее согласовывать изменение закупочных цен - за две недели вместо стандартных 45 дней. Как сообщает "Коммерсант", в конце 2014 года сети временно пошли на подобные уступки контрагентам.

Сейчас ритейлеры предпочли бы описать в специальном кодексе все возможные форс-мажорные ситуации (обвал рубля, действия властей и тому подобное), при возникновении которых закупочные цены будут пересматриваться в ускоренном режиме.

Списком не лечится

Ряд известных некоммерческих организаций (НКО), занимающихся помощью больным, попросили Белый дом не расширять список запрещенных для госзакупок иностранных медицинских изделий. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

В письме на имя премьер-министра Дмитрия Медведева руководители НКО, в том числе фондов "Вера" и "Подари жизнь", просят создать группу, которая помогла бы при доработке проекта учесть интересы пациентов. Эксперты опасаются, что ограничение госзакупок скажется и на частном секторе: если объем рынка уменьшится, иностранные медицинские товары уйдут с российского рынка.