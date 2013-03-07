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07 марта 2013, 13:15

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"Вечерняя Москва" выпустила газету с ароматом цветов

Фото: ИТАР-ТАСС

"Вечерняя Москва" в преддверии праздника 8 марта выпустила газету с ароматом цветов. Редакция надеется, что выпуск утреннего делового номера газеты станет приятным сюрпризом для читательниц.

"На этой неделе мы испытываем технологию ароматизации страниц газеты при помощи специальных чернил. Это новый прием на российском медиарынке", – говорит издатель газеты, генеральный директор Александр Чекшин.

Номер от 6 марта отпечатан на типографии "Прайм Принт Москва", сообщает пресс-служба газеты.

газеты Вечерняя Москва сми

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