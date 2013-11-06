"Вечерка": москвичи стали чаще ездить на наземном транспорте

Фото: m24.ru

Читайте в этом выпуске газеты "Вечерняя Москва": москвичи стали чаще ездить на наземном транспорте, зоопарк и планетарий ввели единый билет, на территории МГУ появятся новые очистные сооружения, первокурсники начали пользоваться бесплатной транспортной картой "Пятерка".

А трамваи - лучше

Москвичи все чаще выбирают наземный транспорт. По итогам 10 месяцев этого года число пассажиров автобусов, трамваев и троллейбусов увеличилось на 29 миллионов человек. Причиной стала программа модернизации, пишет газета "Вечерняя Москва". Жителям нравится кататься на трамваях нового поколения. К тому же, благодаря новым билетам пересаживаться с одного вида транспорта на другой стало гораздо удобнее.

К зверям и звездам заодно

В зоопарк и в планетарий можно будет пройти по единому билету. По словам авторов этой идеи, сэкономить можно 10 процентов от полной стоимости билетов. Продажа новых билетов начнется уже в ближайшее время на официальных сайтах заведений: www.moscowzoo.ru и www.planetarium-moscow.ru.

Для посетителей услуга бронирования единого билета будет доступна за семь дней до культурного похода. Напомним, что посмотреть на звезды можно каждый день, кроме вторника, с 10.00 до 21.00, а посмотреть на животных — ежедневно, кроме понедельника, с 10.00 до 18.00.

Новая система очистки у МГУ

На новой территории МГУ, между Мичуринским и Вернадским проспектами, начали возводить очистные сооружения, пишет издание со ссылкой на департамент строительства Москвы. Очищать будут сточную воду из микрорайона водосборного бассейна реки Раменки. Кроме того, на площади МГУ разобьют газоны, высадят около 400 деревьев и кустарников.

Первокурсники смогут месяц пользоваться студенческой транспортной картой

В столичном общественном транспорте начала действовать транспортная карта "Пятерка". Она была разработана по поручению Сергея Собянина, ее распространяли по московским вузам среди студентов-очников первого курса. Карты раздавались бесплатно в течение всего октября, и пользоваться ими можно будет на всех видах транспорта. Для этого первокурсникам надо лишь предъявить студенческий билет.

Бесплатной картой "Пятерка" будет лишь в течение ноября, а с декабря она будет нести в себе те же функции, что и многофункциональный электронный кошелек, который нужно будет пополнять деньгами.

