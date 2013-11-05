"Вечерка": в метро будут выдавать проездной за 30 приседаний

Фото: m24.ru

Читайте в свежем выпуске газеты "Вечерняя Москва": в Александровском саду восстановили юбилейный мемориал царскому дому Романовых; городские троллейбусы и автобусы разрисуют в "открыточном" стиле с использованием олимпийских элементов; в музее "Царицыно" установят памятник Дмитрию Кантемиру; на станции метро "Выставочная" будут выдавать поездки за приседания.

Воссоздан юбилейный мемориал царскому дому Романовых

Вчера в Александровском саду был восстановлен после почти столетнего забвения обелиск, установленный в 1914 году в честь 300-летия императорского дома Романовых, пишет "Вечерка". В годы советской власти он, как и многие другие памятники, был уничтожен. Его место занимала стела с именами революционных мыслителей.

Несмотря на некоторые несоответствия с оригиналом, основные черты памятника были сохранены. Его венчает орел дома Романовых, а на его гранях выбиты имена 17 самодержцев - от Алексея Михайловича до Николая II. Обелиск изготовлен, как и его исторический прототип, из карельского мрамора.

В торжественном открытии памятника приняли участие Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, глава администрации президента Сергей Иванов, а также министр культуры России Владимир Мединский.

Снежинки на троллейбусах

Департамент СМИ предложил разрисовать городские троллейбусы и автобусы в "открыточном" стиле, используя олимпийские элементы. Так, общественный транспорт могут украсить: символ Сочи-2014 Белый Мишка, Дед Мороз на синем фоне, пять колец Олимпиады на разноцветном фоне вместе со снеговиком, елочкой и снежинками.

Советнику Петра Первого установят памятник

В государственном музее-заповеднике "Царицыно" появится памятник Дмитрию Кантемиру - государственному деятелю и ученому, который был советником Петра Первого. Монумент установят в северо-восточной части музея-заповедника в декабре 2013 года.

Как пишет издание, композиция будет представлять собой бронзовую статую Дмитрия Кантемира высотой 3,65 метра на мраморном постаменте. Общая высота сооружения составит около пяти метров. Рядом с постаментом будет мемориальный гранитный камень с бронзовой табличкой.

Автомат продаст билеты на метро за приседания

Получить проездной на одну поездку за 30 приседаний можно будет в автомате на станции метро "Выставочная", сообщили в Олимпийском комитете России. Автомат установят 8 ноября в холле метрополитена. Количество приседаний будет подсчитывать специальное устройство с помощью современных технологий.

Установка автомата пройдет в рамках проекта "Олимпийские перемены", направленного на создание объектов, призванных добавить элементы спорта в привычную жизнь горожан. В презентации спортавтомата примут участие известные спортсмены - Алексей Немов и Елена Замолодчикова.

