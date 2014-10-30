Задержаны 15 участников драки на севере Москвы

Фото: ТАСС/ Ростислав Кошелев

Полиция задержала 15 участников драки на севере столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Конфликт произошел при попытке сноса гаражно-строительного кооператива "Автостоянка N143", расположенного в районе дома 7 по Дмитровскому шоссе. Владельцы гаражей, ссылаясь на отсутствие судебного решения, препятствовали сносу.

Затем вмешались сотрудники ЧОПа, и возникла драка. Участники потасовки использовали камни, палки, обрезки труб, а также баллончики со слезоточивым газом.

На место драки прибыли полицейские, которые и пресекли нарушение порядка. В результате инцидента многие участники драки получили телесные повреждения. По факту драки началась проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

