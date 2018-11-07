Есть ли жизнь без айфона: четыре опасных конкурента iOS

Новый iPhone XS и iPhone XS Max стали не только самыми обсуждаемыми смартфонами осени, но и задали новые ценовые стандарты. Тем не менее, Apple – не единственная компания, умеющая делать премиальные аппараты. Наш эксперт Дмитрий Бевза подобрал четыре флагманских смартфона на Android, которые во многом не уступают, а то и превосходят новейшие "яблочные" продукты.

Сразу скажем, что если вы в "секте Apple" (в хорошем смысле этого слова) и принципиально не признаете ничего кроме iOS, то безусловно этот текст мало вам пригодится. А вот если iPhone для вас – всего лишь один из многих смартфонов, то стоит познакомиться со значительно менее дорогими альтернативами на платформе Android.

В нашем сегодняшнем обзоре их четыре. Два смартфона, Samsung Galaxy Note 9 и Huawei Mate 20 Pro – устройства, что называется, из "высшей лиги". Это ближайшие конкуренты iPhone. Два других, Oppo Find X и Vivo NEX – тоже флагманы, причем с очень интересными техническими решениями, но все же немного уступающие в классе устройствам, о которых мы сказали выше (во фразе "уступающие в классе" нет ничего обидного, тут речь идет об имидже и репутации компании, истории бренда, восприятии ее потребителем, а также опыте в производстве премиальных аппаратов).

Samsung Galaxy Note 9

Galaxy Note 9 – лучший на сегодня смартфон Samsung – компании, продающей в год больше аппаратов, чем Apple. Это смартфон в классическом "строгом" дизайне серии Galaxy Note. Самое заметное внешнее изменение по сравнению с прошлогодним Note 8 – это сдвинутый чуть вниз сканер отпечатков пальцев. На первый взгляд – мелочь, но такое решение заметно улучшило эргономику устройства, так как палец перестал попадать на объектив камеры.

Что еще можно сказать о Note 9? У него лучший на сегодняшний день AMOLED-дисплей диагональю 6.4 дюйма и с очень высоким разрешением 2960х1440 (напомним, что почти все компании, оснащающие свои премиальные смартфоны OLED-дисплеями, покупают их именно у Samsung; разумеется, в свои аппараты корейцы ставят самые новые и самые лучшие экраны). Exynos 9810 – также свежайший мобильный процессор у Samsung, имеет огромный запас по мощности и скорости. У Galaxy Note 9 качественная основная камера с двойным зумом и изменяемой диафрагмой (f/1.5 и f/2.4), режимом видео Slow-Motion (960 кадров в секунду) и оптической стабилизацией. Камеру "поддерживают" интеллектуальные функции процессора.

Традиционной "фишкой" Galaxy Note 9 является встроенное электронное перо S-Pen, которое стало активным и получило модуль Bluetooth. Теперь с его помощью можно разблокировать смартфон, а также использовать перо как пульт или кликер во время презентации. При подключении клавиатуры и дисплея через док-станцию DeX, Galaxy Note 9 превращается в полноценный ПК на Android.

Безусловно, S-Pen и DeX – не самые важные элементы смартфона. Они просто выделяют Note 9 среди других устройств. Главное в девайсе – что это не просто аппарат топ-уровня. Это сбалансированный смартфон, как на уровне концепции, так и в плане реализации заложенных в него идей. Каждый его элемент, будь то программная оболочка или "железо", работают вполне четко и без сбоев. Кажется, что учтено практически все: самые новые версии беспроводных стандартов (NFC, WiFI, Bluetooth, аудиовход, влаго- и пылезащита), даже аккумулятор – и тот поставили реально большой, емкостью 4000 мАч (несмотря на то, что часть пространства в корпусе занимает S-Pen).

Единственное, к чему можно придраться, это к эргономике. Но смартфон с дисплеем 6.4 дюйма и встроенным стилусом попросту не может быть эталоном эргономики из-за своих размеров.

Huawei Mate 20 Pro

Самый инновационный смартфон в нашем обзоре с самым "маленьким" (6.39 дюйма) экраном и очень высоким показателем screen-to-body ratio (соотношение площади экрана к площади фронтальной поверхности). Благодаря этому Mate 20 Pro получился компактным и реально эргономичным. Точнее, скажем так: он компактен настолько, насколько может быть компактен смартфон с дисплеем 6.39 дюйма. Экран – AMOLED c разрешением 1440x3120 и соотношением сторон 19.5:9, поддержкой технологии always-on-display (как у Galaxy Note 9). При этом он оснащен самым новым и мощным, примерно на уровне эппловского A12 Bionic, процессором собственного производства Kirin 980 c усовершенствованным нейросетевым модулем и поддержкой программ "искусственного интеллекта". И это первый Android-смартфон с центральным процессором, изготовленным по 7-нанометровой технологии.

Что насчет камеры? Тройная основная Leica, с ультрашироким объективом, куда "влезает" любой объект даже с самой близкой дистанции. Также имеется трехкратный оптический зум.

Что еще:

Ультрабыстрая и беспроводная зарядка;

Все мыслимые и немыслимые беспроводные интерфейсы;

Влагозащита по стандарту IP68;

Виртуальное создание 3D-модели лица владельца и фейс-разблокировка за 0,5 секунды (аналог Face ID от Apple);

Встроенный прямо в экран сканер отпечатков пальцев. Да, такие решения редки, но они уже есть, и здесь именно оно и реализовано;

Специальное олеофобно-текстурное покрытие задней панели корпуса, на котором не остаются следы от пальцев;

Оболочка Аndroid 9.0;

Поддержка дополненной реальности;

Самый емкий (4200 мАч) аккумулятор в нашем обзоре.

На что можно попенять, так это на несколько сырой софт. В оправдание Huawei скажем, что у нас в руках был смартфон не с финальной прошивкой (пока Mate 20 Pro есть только в предзаказе), и надеемся, что к моменту попадания на прилавки программную оболочку, что называется, "допилят".

Еще один тонкий момент, это цена – 77770 рублей. Вы правильно прочитали – почти семьдесят восемь тысяч. Безусловно, это меньше чем iPhone XS Max за 100, но все же даже больше, чем Samsung Galaxy Note 9 (70 тысяч). Да, мы всё знаем и про курс рубля, увеличившийся НДС, и понимаем, за что именно Huawei хочет столько денег. Но... даже не очень стесненный в средствах покупатель при виде смартфона Huawei Mate 20 Pro, который стоит больше, чем самый дорогой смартфон Samsung, скажет свое "кря" и не факт, что поймет такое ценообразование.

А теперь перейдем к флагманским смартфонам менее известных в России китайских брендов: Oppo и Vivo. При этом в Китае, это очень известные бренды с огромной собственной розничной сетью.

Oppo Find X

Oppo Find X – очень необычный смартфон. У него, как и у iPhone X/XS/XS Max и Huawei Mate 20 Pro, есть модуль трехмерного распознавания лица. Правда, не по 30 тысячам точек, а по 15 тысячам. На этом, впрочем, сходство заканчиваетcя.

Oppo Find X оснащен выдвижным блоком фронтальной и тыльной камеры. Причем не механическим, а электрическим (то есть, моторизованным). При разблокировке или тех случаях, когда нужно сделать фото или снять видео, камера плавно, но быстро (за 0,6 секунды) выдвигается. Что это дает? В первую очередь, это дизайн. Экран занимает 93.8%, по данным Oppo (или 87%, по данным GSM Arena), площади фронтальной поверхности, ибо не требуется место для модуля камеры. Вместе с "зализанным" корпусом из ударопрочного стекла c градиентной окраской, это дает очень сильный визуальный ряд. Кто бы мог подумать, что смартфон Oppo будет в чем-то выглядеть даже эффектнее, чем флагманы Samsung и Huawei!

Сам аппарат базируется на "стандартном" флагманском решении 2018 года – чипсете Snapdragon 845. Это не так круто, как новые процессоры Huawei и Apple, но тоже впечатляюще, особенно с 8 Гб оперативной памяти и 256-гигабайтным накопителем. Дисплей c Full HD+ разрешением тоже не так впечатляющ, как у Note 9 и Mate 20 Pro, но это тоже очень качественный AMOLED-экран, который благодаря более низкому разрешению более энергоэффективен, чем 2K-экраны Huawei и Samsung. Несмотря на скромный аккумулятор 3400 мАч, смартфон может отработать почти день. Стоит отметить сверхбыструю зарядку SuperVOOC. С фирменным зарядным устройством и кабелем (входят в комплект) смартфон за 35 минут заряжается полностью с нуля.

Камеры Oppo Find X весьма неплохи, но все же уступают iPhone XS и Huawei Mate 20, и Galaxy Note 9. Речь идет, в первую очередь, о съемках в сложных условиях и работе софта постобработки. К очевидным недостаткам можно отнести отсутствие NFC-модуля, беспроводной зарядки и, возможно, аудиоразъема.

С российской ценой на этот аппарат вообще интересная история. Официальная его цена – 70 тысяч. Это очень дорого, но... Даже по этой цене смартфонов в продаже нет. Зато есть на AliExpress и у отечественных "неофициальных" поставщиков. Без гарантии, но по цене от 50 тысяч рублей.

Vivo Nex

Самый "демократичный" флагман в нашем обзоре. Инженеры Vivo тоже решили заморочиться с безрамочным дисплеем и убрали фронтальную камеру. Куда? Да все туда же, в корпус. Небольшой модуль фронтальной камеры выезжает, если вам нужно сделать селфи, и спрятан в корпусе все остальное время. В этом смартфоне, как и во всех остальных, представленных в нашем обзоре, устройство как бы создается вокруг огромного экрана с минимальными рамками.

Основная камера – двойная, но, увы, без оптического зума. Есть основной 12-мегапиксельный модуль и дополнительный 5-мегапиксельный. Второй используется для размытия фона и создания эффекта боке. Сильные стороны Vivo Nex – гигантский AMOLED-экран 6.59 дюйма со встроенным прямо в него сканером отпечатков пальцев, флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 845 и аккумулятор большой емкости (4000 мАч). Такая конфигурация дает хороший баланс между производительностью и автономной работой. В режиме средней загрузки Vivo Nex работает почти два дня.

А вот среди минусов можно выделить отсутствие влагозащиты, уступающую конкурентам камеру, отсутствие модуля NFC, беспроводной зарядки и слота для карты памяти. Тем не менее, такие недостатки, на наш взгляд, компенсируются соотношением цена/качество: официальная цена – 47 тысяч рублей, неофициальная – 35 тысяч. Выглядит вполне конкурентоспособно.

Если подводить итоги нашего краткого и, надеемся, не очень утомительного обзора, в который, безусловно, не вошли все топовые Android-аппараты (мы написали лишь о тех флагманах, с которыми удалось ознакомиться и протестировать лично), то можно точно сказать – без айфона жизнь существует. Современные Android-смартфоны не только не уступают, но в чем-то даже превосходят продукты Apple. Но самое главное – они дают такую свободу выбора, которой нет в экосистеме iOS.

Дмитрий Бевза