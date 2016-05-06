Создан первый в мире гнущийся голографический смартфон

Первый в мире гибкий голографический смартфон создали программисты из Канады. Устройство способно воспроизводить объемное изображение, которое видно сразу нескольким пользователям, сообщают Дни.ру.

Дисплей смартфона состоит из 16 тысяч микроскопических сверхширокоугольных объективов. С помощью световых волн на экране появляются трехмерные изображения, которые видны невооруженным глазом без 3D-очков. Фигура видна под любым углом, за счет этого ее могут видеть и другие пользователи.

Аппарат имеет восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 810, а объем оперативной памяти составляет 2 ГБ. Устройством можно управлять как в обычном режиме – касаясь поверхности экрана, так и сгибая корпус телефона.

До этого пластичный гаджет представила китайская компания Interim. Устройство создано из двухмерного материала – графена. Он отличается высокой прочностью, электропроводимостью и эластичностью. Смартфон можно гнуть в разные стороны и даже носить на руке, как браслет. Однако качество изображения оставляет желать лучшего, хоть при сгибании телефон и продолжает транслировать видео.