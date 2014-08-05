Москвичам расскажут о секретах современных гаджетов

Фото: ИТАР-ТАСС
В среду, 6 августа, на площадке API Moscow состоится лекция руководителя СHЁZA PROJECT и шеф-редактора проекта о технологиях ЧёЗаСайт Николая Турубара "Все о гаджетах и не только". Мероприятие организуют в рамках встреч с экспертами Medianovation.
Лектор расскажет о функциях и полезных секретах современных гаджетов. Сетевое издание M24.ru проведет онлайн-трансляцию мероприятия.
Николай Турубар – бывший редактор раздела "Техника" журнала Men’s Health и шеф-редактор журнала Stuff. В свое время руководил студией по созданию и продвижению подкастов, работал обозревателем в отделе высоких технологий в журнале "Итоги".
Кто: руководитель СHЁZA PROJECT и шеф-редактор проекта о технологиях ЧёЗаСайт Николай Турубар
О чем: о гаджетах
Кому смотреть: тем, кто интересуется техническими новинками
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Начало трансляции в 19.00. Запись лекции будет выложена на сайте.