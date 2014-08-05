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05 августа 2014, 15:20

Москвичам расскажут о секретах современных гаджетов

гаджеты новые технологии смотреть онлайн на m24.ru онлайн-трансляции

Фото: ИТАР-ТАСС

В среду, 6 августа, на площадке API Moscow состоится лекция руководителя СHЁZA PROJECT и шеф-редактора проекта о технологиях ЧёЗаСайт Николая Турубара "Все о гаджетах и не только". Мероприятие организуют в рамках встреч с экспертами Medianovation.

Лектор расскажет о функциях и полезных секретах современных гаджетов. Сетевое издание M24.ru проведет онлайн-трансляцию мероприятия.

Николай Турубар – бывший редактор раздела "Техника" журнала Men’s Health и шеф-редактор журнала Stuff. В свое время руководил студией по созданию и продвижению подкастов, работал обозревателем в отделе высоких технологий в журнале "Итоги".

Когда: 6 августа в 19.00

Кто: руководитель СHЁZA PROJECT и шеф-редактор проекта о технологиях ЧёЗаСайт Николай Турубар

О чем: о гаджетах

Кому смотреть: тем, кто интересуется техническими новинками


Начало трансляции в 19.00. Запись лекции будет выложена на сайте.

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Сюжет: Лекции на M24.ru: смотрите скоро

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