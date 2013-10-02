Пилотам в России впервые разрешили пользоваться iPad в качестве карты

Пилотам в России разрешили пользоваться iPad в качестве карты

Фото: ИТАР-ТАСС

Авиакомпания "Трансаэро" первой в России получила эксплуатационное разрешение от Росавиация на использование IPad как электронного бортового портфеля (Electronic Flight Bag, EFB), сообщает в среду пресс-служба компании.

Правда, использование iPad вместо бумажных карт будет распространяться не на все время полета, а только на взлет и посадку.

Применение iPad позволит уменьшить объем бумажной документации экипажа. При помощи устройства и специального приложения Jeppesen – MobileFliteDeckPro пилоты получили быстрый доступ к полетным картам, схемам маневрирования в районе аэродромов всего мира в электронном виде на персональных iPad, говорится в сообщении.

На данный момент данную программу используют около 1 тысячи сотрудников "Трансаэро".

Авиапарк "Трансаэро" состоит из 100 самолетов, таких, как Boeing-747, Boeing-777, Boeing-767, Boeing-737, Ту-214 и Ту-204-100С. Маршрутная сеть компании охватывает более 190 направлений по России и зарубежным странам.