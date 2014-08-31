Столичный "Локомотив" дома уступил петербургскому "Зениту"

Фото: ИТАР-ТАСС

Московский "Локомотив" в матче 6-го тура Российской футбольной Премьер-лиги на своем поле уступил петербургскому "Зениту" со счетом 0:1.

Единственный гол в поединке забил новичок "сине-бело-голубых" Хави Гарсия - на 60-й минуте Данни выполнил подачу с углового с левого фланга на дальнюю штангу, Николас Ломбертс головой сбросил мяч в центр на испанца, который мощным ударом отправил мяч в сетку ворот.

В результате "железнодорожники" остались на восьмой строчке в турнирной таблице. В следующем матче "Локомотив" в Москве сыграет с саранской "Мордовией". Встреча состоится 13 сентября.