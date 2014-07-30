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Спорт

30 июля 2014, 21:59

"Зенит" уступил кипрскому клубу в первом матче квалификации ЛЧ

футбол Лига чемпионов Зенит

Фото: ИТАР-ТАСС

Петербургский "Зенит" на выезде проиграл кипрскому клубу АЕЛ в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА. Подопечные Андре Виллаш-Боаша уступили с минимальным счетом 0:1.

Первый тайм прошел с преимуществом российской команды, гости создали неплохие моменты для взятия ворот. Так, мяч после удара Данни угодил в штангу. Что касается хозяев поля, то они оборонялись большими силами, а в атаке ничего изобрести не смогли.

Во второй половине игры ход матча не изменился, однако на 64-й минуте вылазка АЕЛа к воротам "Зенита" закончилась успешно. Бебе с фланга выполнил нацеленную подачу во вратарскую, откуда Гикевич ударом головой послал мяч в дальний угол.

А в скором времени положение "сине-бело-голубых" стало еще хуже - красную карточку за отмашку получил Аксель Витсель. За оставшиеся 25 минут встречи "Зенит" пытался отыграться, но распечатать ворота кипрского клуба так и не смог.

Ответный поединок состоится в Санкт-Петербурге 6 августа.

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