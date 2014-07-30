РФС признал неудовлетворительным выступление сборной России на ЧМ-2014

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Исполком Российского футбольного союза (РФС) признал неудовлетворительным выступление сборной России на чемпионате мира 2014 года в Бразилии, заявил член президиума организации Сергей Степашин.

На заседании также выступил главной тренер национальной команды Фабио Капелло и отчитался за выступление сборной, сообщает Р-Спорт.

Напомним, что в трех матчах группового этапа россияне дважды сыграли вничью (1:1) с командами Южной Кореи и Алжира, потерпели одно поражение (0:1 в игре со сборной Бельгии) и не сумели выйти в 1/8 финала.

Кроме того, исполком РФС не смог принять решения по выступлению клубов Крыма и Севастополя в структуре российского футбола. В начале июня стало известно, что в соревнованиях под эгидой РФС собираются участвовать не "Таврия" и "Севастополь", а вновь созданные клубы, зарегистрированные уже по российскому законодательству. Ими стали СКЧФ (Спортивный клуб Черноморского флота, Севастополь), СКИФ (Симферополь), "Жемчужина" (Ялта), "Океан" (Керчь) и "Ахтиар" (Севастополь). СКЧФ заменил "Севастополь", а СКИФ - "Таврию".

"Я думаю, что в четверг состоится голосование. Единственная просьба к министру спорта Виталию Мутко, сейчас я ему буду звонить, чтобы он связался еще раз с главой ФИФА Йозефом Блаттером и сообщил, что мы будем принимать такое решение. Крым - это наша территория, но Украина, к сожалению, не идет на контакт", - сказал Степашин.