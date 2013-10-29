Сборная России по футболу встретится с Сербией и Южной Кореей

Фото: ИТАР-ТАСС

Стали известны соперники сборной России по футболу в ближайших товарищеских матчах.

Как сообщает Российский футбольный союз, 15 ноября российская команда встретится со сборной Сербии, а 19 ноября подопечные Фабио Капелло сыграют с командой Южной Кореи.

Отмечается, что обе игры пройдут в Объединенных Арабских Эмиратах.

Напомним, что сборная России обеспечила себе участие в Чемпионате мира 2014 года в Бразилии, заняв в отборочной группе F первое место. Россияне впервые за 12 лет примут участие в мундиале.