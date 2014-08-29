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Спорт

29 августа 2014, 00:46

Фанаты футбольной "Омонии" попали камнем в главного тренера "Динамо" Черчесова

футбол фанаты Динамо Лига Европы футбольные фанаты Станислав Черчесов Кипр Омония

Станислав Черчесов. Фото: ИТАР-ТАСС

Фанаты кипрской команды "Омония" попали камнем в главного тренера московского футбольного клуба "Динамо" Станислава Черчесова после матча плей-офф Лиги Европы в Никосии.

"В Черчесова сверху кинули камень, камень попал в ногу. Пресс-конференцию отменили. Побоялись, наверное, что болельщики что-то сделают. Камни бросали, бутылки. Так вести себя нельзя. Это произошло во время игры, в добавленное время. Не могли даже угловой подать. Судья начал останавливать. Три минуты для меня длились час", - сказал спортивный директор "Динамо" Гурам Аджоев, передает "Р-Спорт".

Он отметил, что клуб, скорее всего, будет подавать жалобу в УЕФА. "Чуть-чуть успокоимся, думаю, надо подать жалобу", - добавил Аджоев.

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Позже стало известно, что проблем со здоровьем у футболистов и тренерского штаба московского "Динамо" после беспорядков на матче Лиги Европы на Кипре нет. Об этом сообщил пресс-атташе "бело-голубых" Константин Алексеев

Напомним, что встреча, которая прошла в четверг в Никосии, завершилась со счетом 2:1 в пользу "Динамо", причем победу, а вместе с ней и выход в групповой раунд Лиги Европы, российская команда добыла уже в компенсированное ко второму тайму время.

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