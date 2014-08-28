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Спорт

28 августа 2014, 22:00

Столичное "Динамо" обыграло "Омонию" и прошло в групповой этап Лиги Европы

футбол Динамо Лига Европы Омония

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичное "Динамо" в ответном матче плей-офф квалификационного раунда Лиги Европы обыграло кипрскую "Омонию" со счетом 2:1. В результате подопечные Станислава Черчесова прошли в групповой этап турнира.

"Бело-голубые" забили уже спустя 5 минут после начала матча - Ионов на добивании попал в ногу защитнику хозяев Степанову, от которого мяч уже и залетел в ворота. Но уже на 23-ой минуте ответный мяч хозяева забили благодаря точному удару головой Микаэля Поте.

А за 20 минут до конца матча "Динамо" и вовсе осталось в меньшинстве - полузащитник "бело-голубых" Ванкер после грубого фола схлопотал второй "горчичник" и был удален. Однако это не помешало столичной команде, которая уже в добавленное время благодаря усилиям Самба забила второй мяч.

Напомним, что первый матч на стадионе "Арена Химки" завершился со счетом 2:2.

В свою очередь, "Краснодар" в ответном матче раунда плей-офф уверенно переиграл "Реал Сосьедад" со счетом 3:0. Жоаозиньо вывел краснодарцев вперед на 71-й минуте. А затем Маурисио Перейра и Ари с интервалом в две минуты довели дело до разгрома.

Первая встреча этих команд в Испании 21 августа завершилась победой "Реала Сосьедад" со счетом 1:0. Таким образом, "Краснодар" выступит в групповом раунде Лиги Европы.

Покидает турнир другой российский клуб - "Ростов". Ростовчане, проиграв на выезде "Трабзонспору" со счетом 0:2, дома свели матч к нулевой ничье, что не позволило им выйти в следующую стадию Лиги Европы.

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