"Локомотив" в товарищеском матче в Испании победил норвежский "Мольде"

Фото: ИТАР-ТАСС

Московский "Локомотив" провел заключительный матч на тренировочном сборе в Испании. "Железнодорожники" с минимальным перевесом в счете переиграли норвежский клуб "Мольде" - 1:0.

Единственный и победный мяч в игре на 10-й минуте с пенальти забил полузащитник Александр Самедов.

Для "Локомотива" этот матч стал последним перед возобновлением чемпионата России по футболу. Ближайшую встречу московский клуб проведет 10 марта на своем поле в рамках 20-го тура РФПЛ с самарскими "Крыльями Советов".