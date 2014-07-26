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Спорт

26 июля 2014, 18:51

В "Лужниках" установили новый рекорд Гинесса по футбольным матчам

футбол Лужники Книга рекордов Гиннесса

В "Лужниках" установили новый футбольный рекорд

В рамках Дня московского футбола в "Лужниках" установлен новый рекорд Гинесса в номинации "Футбольный матч с наибольшим числом игроков", сообщает телеканал "Москва 24".

За первые девять часов в матче принял участие 921 игрок, в результате чего был побит предыдущий рекорд, установленный в 2012 году в немецком Франкфурте. Тогда в матче приняли участие 920 участников. Рекорд зафиксировали пять сторонних наблюдателей, включая официального представителя Книги рекордов Гинесса из Лондона Пателя Правина.

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Напомним, что матчи проходят в рамках праздника "Московский спорт в "Лужниках", который в этом году проводится в девятый раз. В этом году программа мероприятия включает в себя 60 спортивных площадок.

День московского футбола в эти выходные проходит почти на всех 26-ти полях спорткомплекса.

Гостями мероприятия стали министр спорта страны Виталий Мутко, ветераны московского "Спартака" - Федор Черенков, Сергей Шавло, Евгений Бушманов и Юрий Ковтун, а также бывшие игроки сборной России Дмитрий Булыкин и Евгений Алдонин.

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