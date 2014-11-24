Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В матче 14-го тура Российской футбольной Премьер-лиги московский "Локомотив" сыграл вничью с "Уфой".

В игре, состоявшейся на стадионе в Черкизове, команды так и не смогли открыть счет.

Стоит отметить, что "железнодорожники" заканчивали матч вдесятером: на 81-й минуте прямую красную карточку за фол против Хариса Ханджича получил Виталий Денисов.

После 14 игр "Локомотив" набрал 23 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. В свою очередь, "Уфа" находится на 11 строчке с результатом в 14 очков.