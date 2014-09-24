Самая играющая: кто выиграл чемпионат мира по трем видам спорта

Фото: Михаил Сипко/ M24.ru

Летом и осенью 2014 года прошло три чемпионата мира по самым популярным игровым летним видам спорта. Обозреватель M24.ru Андрей Ярков посчитал, какая же страна в итоге стала самой сильной по результатом выступлений во всех трех видах.

Завершившийся в минувшее воскресенье чемпионат мира по волейболу среди мужских команд, увы, не принес радостных эмоций российским болельщикам. Наша дружина, которая, напомним, два года назад выиграла золото лондонской Олимпиады, на этот раз осталась без медалей. Россияне стали лишь пятыми, повторив результат, показанный четыре года назад на предыдущем мировом первенстве.

Таким образом, за шесть волейбольных чемпионатов в постсоветскую эпоху россиянам удалось добыть лишь один комплект наград – серебро образца 2002 года. Для сравнения, в 12-и чемпионатах мира волейболисты сборной СССР, без медалей остались только однажды – в 1970 году. Советская команда шесть раз становилась триумфатором ЧМ, дважды была вице-чемпионом, а еще в трех случаях привозила на родину бронзу. И благодаря этому (Россия является правопреемницей СССР) мы по-прежнему значительно опережаем всех своих конкурентов. Итальянцы и бразильцы являются "лишь" трехкратными чемпионами мира, сборные Чехословакии и Польши – двукратными, а команды США и не существующей ныне ГДР выигрывали турнир по одному разу.

Сборная Польши по воллейболу. Фото: ИТАР-ТАСС

ЧМ-2014 прервал длительную гегемонию сборной Бразилии, которая неизменно становилась сильнейшей на трех предыдущих мундиалях. Южноамериканцам вновь удалось дойти до финала, но в решающей встрече они в четырех партиях проиграли хозяевам соревнований полякам. Бронза же сенсационно досталась команде Германии, которая в матче за третье место одолела спортсменов из Франции.

Примечательно, что в течение двух с небольшим месяцев завершились сразу три чемпионата мира по самым популярным летним командным видам спорта – футболу, баскетболу и волейболу. И мы решили подсчитать, какая именно страна добилась наилучшего результата в своеобразном "общем зачете". В футбольном первенстве принимали участие 32 команды, а в баскетбольном и волейбольном – по 24. Однако, на каждом из них для начала было необходимо попасть в число 16-и сильнейших (или выйти в 1/8 финала). Этот результат мы и взяли за своеобразную точку отсчета начисления баллов – одно очко. Места с пятого по девятое (или четвертьфинал) оцениваются в два балла, четвертая позиция – в три, бронза – в четыре, серебро – в пять, и, наконец, чемпионский титул – в шесть.

Сборная Германии - чемпионы мира. Фото: ИТАР-ТАСС

В итоге выше всех оказались сборные Германии и Бразилии, набравшие по 10 баллов. Немцы стали сильнейшими в футболе плюс выиграли волейбольную бронзу. Бразильцы же финишировали четвертыми в футбольном турнире, достигли четвертьфинала в баскетболе и завоевали серебро в волейболе. Но все же более уместно поставить на итоговую первую позицию спортсменов из Германии, ибо они смогли завоевать титул (футбол), да и комплектов наград у них больше, нежели у представителей Страны Ламбады – два против одного.

Сводная таблица трех чемпионатов мира 2014 года выглядит следующим образом:

1) Германия – 10 (6+0+4)

2) Бразилия – 10 (3+2+5)

3) США – 9 (1+6+2)

4) Франция -9 (2+4+3)

5) Аргентина – 7 (5+1+1)

6) Польша – 6 (0+0+6)

7) Сербия – 6 (0+5+1)

8) Нидерланды – 4 (4+0+0)

9) Литва – 3 (0+3+0)

10) Иран - 3 (1+0+2)



По два балла в итоге оказалось у России, Бельгии, Коста-Рики, Колумбии, Словении, Испании, Турции, Канады, Мексики, Греции и Австралии, а по одному у Алжира, Швейцарии, Чили, Нигерии, Уругвая, Хорватии, Новой Зеландии, Доминиканской Республики, Сенегала, Финляндии, Кубы, Италии, Болгарии и Китая.

Виртуальную бронзу мы решили отдать США по той же причине, что и золото немцам. "Звездно-полосатые" выиграли чемпионат (баскетбольный), в то время как наивысшим достижением франзузов стала бронза. Аналогично на шестом месте Польша, а не Сербия. Поляки стали чемпионами мира по волейболу, а сербы довольствовались серебром баскетбольного мундиаля.

Андрей Ярков