Футболисты "Локомотива" обыграли "Сибирь" в 1/16 финала Кубка России

Фото: ИТАР-ТАСС

Московский "Локомотив" обыграл на выезде новосибирскую "Сибирь" и вышел в 1/8 финала Кубка России по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

В составе "железнодорожников" забитыми мячами отметились Мбарк Буссуфа, реализовавший пенальти, и Бай Умар Ньяссе. Кроме того, защитник "Сибири" Виктор Головатенко на 61-й минуте отправил мяч в собственные ворота. Новосибирцам удалось только забить "гол престижа" на 80-й минуте, отличился Михаил Маркосов.

В 1/8 финала "Локомотив" сыграет с "Уфой", которая в дополнительное время победила красноярский "Енисей" - 3:2.