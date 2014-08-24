Столичное "Торпедо" на своем поле проиграло "Краснодару"

Фото: ИТАР-ТАСС

Московское "Торпедо" в матче 5-го тура Российской футбольной Премьер-лиги проиграло "Краснодару" со счетом 0:3.

Счет был открыт только в середине второго тайма - на 62-ой минуте мяч забил нападающий "Краснодара" Владимир Быстров. Не успели "автозаводцы" оправиться от первого гола, как через несколько минут Вандерсон укрепил преимущество "быков". А уже в добавленное время Перейра сделал счет разгромным.

Таким образом "Торпедо" осталось на 11-ой строчке в турнирной таблице. Следующая игра "автозаводцев" состоится 30 августа - в Саранске они встретятся с "Мордовией".