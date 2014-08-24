Московское "Динамо" обыграло екатеринбургский "Урал"

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В матче 5-го тура Российской футбольной Премьер-лиги столичное "Динамо" обыграло екатеринбургский Урал со счетом 2:0.

Первый гол "бело-голубые" забили спустя 20 минут - после подачи Джуджака расторопнее всех оказался полузащитник Алексей Ионов, который головой вколотил мяч в сетку ворот. А на 41-ой минуте все тот же Ионов сделал дубль и удвоил преимущество своей команды.

Таким образом "Динамо" поднялось на вторую строчку в турнирной таблице, имея равное количество очков с московским "Спартаком". В следующем матче, который состоится 31 августа, "бело-голубые" на выезде сыграют с "Краснодаром".