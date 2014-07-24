Футболисты столичного "Динамо" в товарищеском матче обыграли "Удинезе"

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Футболисты московского "Динамо" в контрольном матче на сборах в Австрии переиграли итальянский "Удинезе" со счетом 3:2, сообщает "Р-Спорт".

В составе российской команды уже на 13-й минуте отличился эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа. А спустя всего 6 минут счет удвоил нападающий Алексей Ионов.

На 26-й минуте футболисты "Удинезе" отыграли один мяч усилиями Антонио Ди Натале. Но под конец первого тайма Кевин Кураньи снова увеличил отрыв. На 65-й минуте все тот же Ди Натале оформил дубль, однако "черно-белые" так и не смогли сравнять счет.

Матчем с "Удинезе" футболисты "Динамо" завершили австрийский сбор. Сразу после игры команда отправилась в аэропорт Клагенфурта и вылетела в Москву.