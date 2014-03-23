Столичное "Динамо" и казанский "Рубин" победителя не выявили

Фото: ИТАР-ТАСС

В матче 22-го тура российской футбольной премьер-лиги столичное "Динамо" на своем поле сыграло вничью с казанским "Рубином" - 0:0.

Преимуществом по ходу матча владели московские футболисты, однако реализовать свои моменты "бело-голубым" не удалось. Так, в первом тайме несколько раз опасно издали бил Балаж Джуджак, а казанцы отвечали острыми контратаками.

В итоге, команды голов друг другу не забили. Сыграв вничью, динамовцы не смогли опередить в турнирной таблице чемпионата России московский "Спартак", который вчера уступил "Краснодару", и подняться на третью строчку. На счету подопечных Дана Петреску 40 очков. "Рубин" остался на девятом месте.

В следующем туре 30 марта "Динамо" сыграет на выезде с "Томью", в этот же день "Рубин" примет "Ростов".