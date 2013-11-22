Функции главного тренера сборной России могут быть расширены

Фото: ИТАР-ТАСС

Функции главного тренера футбольной сборной России могут стать шире, чем просто подготовка команды. Об этом рассказал президент российского футбольного союза (РФС) Николай Толстых.

"Полагаем, что главный тренер сборной должен определять стратегию и управление всеми институтами национальных сборных. Его функции шире, чем просто подготовка сборной. В свете того, что предстоит подготовка к ЧМ-2018, роль главного тренера может быть несколько шире. Это и подготовка будущего резерва сборной", - заявил Толстых.

Также глава РФС отметил, что в настоящий момент ведутся переговоры по новому контракту с Фабио Капелло, пишет "Советский спорт".

"Стороны выразили заинтересованность в продолжении совместной работы, и не только в рамках национальной сборной, но и по вопросам развития футбола. Работа по подготовке документов ведется", - рассказал Толстых.

Напомним, что под руководством Фабио Капелло сборная России впервые за 12 лет смогла пробиться на Чемпионат мира по футболу, который пройдет в 2014 году в Бразилии.