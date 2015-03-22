Столичное "Динамо" в Химках уступило петербургскому "Зениту"

Фото: ТАСС

Московское "Динамо" с минимальным счетом уступило петербургскому "Зениту" в матче 20-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая на "Арене Химки", завершилась со счетом 1:0 в пользу "сине-бело-голубых".

Единственный гол на 17-й минуте забил защитник "Зенита" Игорь Смольников – после точной передачи с левого фланга он переиграл голкипера хозяев Владимира Габулова.

Великолепную возможность сравнять счет в конце матча имел Балаж Джуджак, однако ему не удалось попасть в створ ворот с неудобной правой ноги.

Таким образом, "Зенит" закрепился на первой строчке чемпионата, опережая ЦСКА на 5 очков. "Динамо" при этом сохранило пятую позицию в турнирной таблице.