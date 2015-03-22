Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 марта 2015, 16:50

Спорт

Столичное "Динамо" в Химках уступило петербургскому "Зениту"

Фото: ТАСС

Московское "Динамо" с минимальным счетом уступило петербургскому "Зениту" в матче 20-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая на "Арене Химки", завершилась со счетом 1:0 в пользу "сине-бело-голубых".

Единственный гол на 17-й минуте забил защитник "Зенита" Игорь Смольников – после точной передачи с левого фланга он переиграл голкипера хозяев Владимира Габулова.

Великолепную возможность сравнять счет в конце матча имел Балаж Джуджак, однако ему не удалось попасть в створ ворот с неудобной правой ноги.

Таким образом, "Зенит" закрепился на первой строчке чемпионата, опережая ЦСКА на 5 очков. "Динамо" при этом сохранило пятую позицию в турнирной таблице.

Сюжет: Российская футбольная премьер-лига: сезон 2014/15
футбол Динамо Зенит

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика