Московский "Локомотив" на своем поле разгромил "Урал"

Фото: ИТАР-ТАСС

В матче 22-го тура российской футбольной премьер-лиги московский "Локомотив" на своем поле разгромил екатеринбургский "Урал". Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу "железнодорожников".

Первый гол хозяева забили на 13-й минуте встречи и помог им в этом защитник "Урала" Александр Белозеров, срезавший мяч в собственные в ворота. А еще через минуту москвичи смогли удвоить результат - отличился Даме Н'Дойе.

Окончательный счет установил Сергей Ткачев на 76-й минуте, который точным ударом поразил дальний угол ворот Николая Заболотного.

После 22-х сыгранных матчей "Локомотив" единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. "Железнодорожники" набрали 47 очков и опережают идущий вторым петербургский "Зенит" на 6 баллов. Однако у "сине-бело-голубых" есть игра в запасе. "Урал" расположился на 14-м месте.