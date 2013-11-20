Форма поиска по сайту

20 ноября 2013, 17:00

Россия попала в первую корзину жеребьевки отборочного цикла Евро-2016

Фото: ИТАР-ТАСС

Сборная России попала в первую корзину при жеребьевке отборочного турнира к Евро-2016. После того, как в минувший вторник завершились стыковые матчи отборочного турнира ЧМ в европейской зоне, стал известен состав корзин для жеребьевки квалификационной стадии следующего Евро, который, как известно, состоится во Франции в 2016 году. Впервые в истории проведения этих соревнований в финальном турнире сыграют 24 команды.

Система отбора очень похожа на ту, что мы видели во время квалификационных баталий к бразильскому мундиалю-2014. 53 сборные разобьют на девять групп, в восьми из которых будет по 6 команд и еще в одной – пять. При составлении посевных корзин учитывались выступления в трех последних самых важных соревнованиях – в отборочных и финальных турнирах ЧМ-2010 и Евро-2012 плюс в только что завершившейся квалификации к Чемпионату мира 2014 года. Сборная Франции на правах хозяев попадет на Евро-2016 напрямую, а остальные 23 участника определятся следующим образом. 19 прямых путевок завоюют команды, что займут первые и вторые места в каждой из девяти отборочных групп, а также еще одна сборная, которая будет иметь наилучшие показатели среди тех, кто окажется на третьей позиции. Остальные же восемь "третьих мест" станут участниками стыковых матчей. Они будут разбиты на 4 пары, победители которых получат последние пропуски на Евро. Состав корзин выглядит следующим образом:


А: Испания, Германия, Нидерланды, Италия, Англия, Португалия, Греция, Россия, Босния

В: Хорватия, Украина, Швеция, Дания, Швейцария, Бельгия, Чехия, Венгрия, Ирландия.

С: Сербия, Турция, Словения, Израиль, Норвегия, Словакия, Румыния, Австрия, Черногория.

D: Армения, Польша, Шотландия, Финляндия, Латвия, Уэльс, Болгария, Эстония, Белоруссия.

Е: Исландия, Северная Ирландия, Албания, Литва, Молдавия, Македония, Азербайджан, Грузия, Кипр.

F: Люксембург, Казахстан, Лихтенштейн, Фарерские острова, Мальта, Андорра, Сан-Марино, Гибралтар.

Жеребьевка отборочного турнира Евро-2016 года пройдет 23 февраля 2014 года в Ницце. По политическим соображением во время неё будет действовать так называемое правило «несостыковки» трех пар команд. В одну группу не смогут попасть Россия и Грузия, Армения и Азербайджан, а также Испания и Гибралтар, принятый в УЕФА в мае нынешнего года. Ну и естественно соперниками по группе не могут стать команды из одной корзины.

Учитывая, что российская дружина станет "маткой" одной из групп, ее шансы пройти квалификацию выглядят чрезвычайно высокими. Напомним, что в постсоветское время, наша команда лишь однажды не преодолела отборочный этап ЧЕ. Это случилось во время кампании к турниру 2000 года.

Как известно, сборная России является правопреемницей команд СССР и СНГ. Наши футболисты участвовали во всех циклах Евро и добились следующих результатов:

1960 – Чемпион, 1964 – финалист (2 место), 1968 – полуфиналист (4 место), 1972 – финалист (2 место), 1976 – четвертьфиналист, но при этом не был пройден заключительный этап отборочного турнира. В финальной стадии тогда играли лишь 4 команды, 1980 – не прошла отборочный этап, 1984 – не прошла отборочный этап, 1988 – финалист (2 место), 1992 – групповой этап финальной стадии, 1996 – групповой этап финальной стадии, 2000 – не прошла отборочный этап, 2004 – групповой этап финальной стадии, 2008 – полуфиналист (бронзовые медали вручались двум сборным), 2012 – групповой этап финальной стадии.

С 1960 по 1988 год в соревнованиях участвовала сборная СССР, в 1992 году – сборная СНГ, с 1996 года – сборная России. В финальных стадиях турниров 1960 – 1976 было по четыре команды, 1980 – 1992 – по восемь, 1996 – 2012 – по шестнадцать. С 2016 года – предусмотрено двадцать четыре финалиста.

Страны-организаторы финальных турниров: 1960 – Франция, 1964 – Испания, 1968 – Италия, 1972 – Бельгия, 1976 – Югославия, 1980 – Италия, 1984 – Франция, 1988 – Германия (ФРГ), 1992 – Швеция, 1996 – Англия, 2000 – Бельгия и Нидерланды, 2004 – Португалия, 2008 – Австрия и Швейцария, 2012 – Польша и Украина, 2016 – Франция.

Чемпионами Европы становились: ФРГ/Германия – 3 раза (1972, 1980 и 1996), Испания – 3 раза (1964, 2008 и 2012), Франция – 2 раза (1984 и 2000). По одному разу золото Евро выигрывали СССР (1960), Италия (1968), Чехословакия (1976), Нидерланды (1988), Дания (1992) и Греция (2004).

Андрей Ярков

