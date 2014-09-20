Форма поиска по сайту

20 сентября 2014, 17:41

Спорт

"Зенит" установил рекорд по количеству побед со старта сезона

Фото: ИТАР-ТАСС

Петербургский "Зенит" обыграл в гостях "Ростов" (5:0) в матче восьмого тура чемпионата России по футболу. Для подопечных Андре Виллаш-Боаша этот успех стал восьмым подряд на старте сезона.

Таким образом, "сине-бело-голубые" установили рекорд российских первенств по количеству побед подряд с начала чемпионата.

Предыдущее достижение принадлежало казанскому "Рубину", который в 2008 году выиграл семь матчей подряд со старта сезона. Отметим, что в тот год "Рубин" выиграл чемпионат России.

Сюжет: Российская футбольная премьер-лига: сезон 2014/15
футбол Зенит рекорды

